رئيس البورصة المصرية: إطلاق نظام تداول حديث للبورصة خلال الفترة المقبلة

أكد عمر رضوان رئيس البورصة المصرية، أن البورصة المصرية تبذل جهودا مكثفة للتوعية بأهمية نشر الثقافة المالية .

وقال عمر رضوان في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" نقوم بتنظيم فعاليات مختلفة من اجل التوعية بنشر الثقافة المالية وارتفع عدد المتعاملين الجدد داخل البورصة المصرية خلال الربع الأول من عام 2026 ".

وتابع عمر رضوان :" مستمرون في نشر التوعية والتثقيف بأهمية أسواق المال ولدينا تطبيقات خاصة بالبورصة المصرية للتوعية بالثقافة المالية ".



واكمل عمر رضوان :" نسعى لتبسيط مفاهيم الاستثمار وتشجيع الشمول المالي"،مضيفا:" الهيئة العامة للرقابة المالية والقوانين المصرية سمحت باستخدام تكنولوجيا مالية في استقطاب عملاء جدد ".



ولفت عمر رضوان :" فعلنا أدوات مالية جديدة باستخدام التكنولوجيا وخلال الفترة المقبلة سيتم إطلاق نظام تداول حديث للبورصة في مصر ".

