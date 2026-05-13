تداولات بورصة عمان ترتفع إلى 20.2 مليون دينار.. والمؤشر يغلق على ارتفاع طفيف

ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة عمان عند إغلاق التعاملات التي جرت اليوم /الأربعاء/ بنسبة 05ر0% ليصل إلى 3898 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة اليوم 9.4 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 20.2 مليون دينار أردني (أي ما يعادل حوالي 28.5 مليون دولار ) ، تم تنفيذها عبر 5630 صفقة.

وعلى مستوى القطاعات .. صعد مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.78%، في حين تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.25%، وكذلك انخفض القطاع المالي بنسبة 0.17%.

أما على مستوى الشركات .. فقد تم تداول أسهم 100 شركة، حيث ارتفعت أسعار أسهم 53 شركة، مقابل انخفاض 22 شركة، واستقرار بقية الشركات دون تغيير.