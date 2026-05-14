بحضور نائب محافظ الأقصر...طيبة التكنولوجية تطلق ملتقاها التوظيفي الثاني

تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، وعادل زين الدين رئيس جامعة طيبة التكنولوجية ،وبحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر ، أطلقت جامعة طيبة التكنولوجية فعاليات «الملتقى التوظيفي الثاني»، تجسيدًا لرؤيتها الاستراتيجية في بناء منظومة تعليمية متكاملة تربط بين التعليم والتدريب والتأهيل والتشغيل وريادة الأعمال.

يأتى ذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأكاديمية وممثلي كبرى الشركات والمصانع والفنادق والمؤسسات المشاركة من داخل المحافظة وخارجها.

ويأتي تنظيم الملتقى في إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى توفير فرص حقيقية للتدريب والتأهيل والتوظيف، وتعزيز جاهزية الطلاب والخريجين للاندماج الفعلي في سوق العمل، وفق أحدث النظم التعليمية والتكنولوجية المتوافقة مع متطلبات التنمية ورؤية مصر 2030.

وشهد الملتقى مشاركة فاعلة لنادي ريادة الأعمال بالجامعة، في إطار دعمه للأفكار الابتكارية والمشروعات الطلابية الواعدة، وتحفيز الطلاب والخريجين على تأسيس مشروعات ريادية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقافة الإنتاج والابتكار.

وأكد نائب محافظ الأقصر، خلال كلمته، على دعم المحافظة الكامل للجهود التي تبذلها الجامعة في تأهيل الشباب وتمكينهم، مشيدًا بدورها في ربط التعليم باحتياجات سوق العمل وتعزيز التكامل بين الجامعة وقطاعات الصناعة والاستثمار والخدمات السياحية والفندقية.

كما أشاد بالمستوى المتميز للمخرجات الطلابية والمعروضات التطبيقية، مؤكدًا أن هذا النوع من الفعاليات يعكس قدرة الجامعة على تحويل العملية التعليمية إلى واقع إنتاجي ملموس، ويسهم في تعزيز بيئة الاستثمار وتنشيط التواصل المباشر بين المؤسسات الأكاديمية وقطاعات العمل داخل المحافظة.

من جانبه، أكد رئيس جامعة طيبة التكنولوجية أن الجامعة تتبنى رؤية استراتيجية تستهدف إعداد خريج مؤهل علميًا وعمليًا يمتلك أدوات المعرفة والابتكار والقدرة على المنافسة، مشيرًا إلى أن الملتقى التوظيفي يجسد التزام الجامعة بدورها الوطني في إعداد كوادر قادرة على الإسهام الفاعل في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا.

وأضاف أن الجامعة تواصل توسيع شراكاتها مع مؤسسات الصناعة والاستثمار والسياحة والفندقة، وتعمل على توفير بيئة تعليمية حديثة محفزة للإبداع وريادة الأعمال والبحث التطبيقي، بما يعزز فرص التوظيف ويرسخ مكانتها كأحد الصروح التكنولوجية الرائدة.

وشهدت الفعاليات عرض فيلم تسجيلي للمشروعات الابتكارية لطلاب الجامعة، والتي نجح عدد منها في حصد جوائز دولية وعالمية، بما يعكس ما يمتلكه الطلاب من قدرات علمية وإبداعية متقدمة.