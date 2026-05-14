بمواصفات احترافية ..شاومي تعلن عن إطلاق سوارها الذكي Smart Band 9 Pro

بدأت شركة شاومي حملة تشويقية لهاتفها الجديد Xiaomi 17 Max في الصين. وتشير الإعلانات التشويقية الجديدة التي نشرتها الشركة إلى أنها ستكشف أيضاً عن منتجات أخرى إلى جانب الهاتف الرائد، تشمل جهاز تتبع لياقة بدنية جديداً وبعض المنتجات الصوتية.

سوار شاومي الذكي 10 برو قادم



إعلان تشويقي لسوار شاومي الذكي 10 بروإعلان تشويقي لسوار شاومي الذكي 10 برو

تم الترويج لسماعات أذن شاومي القابلة للتثبيتكشفت شركة شاومي عن أول سماعات أذن لاسلكية قابلة للتثبيت على الأذن.

أما عن تصمبم سوار شاومي الذكي 10 برو فهو سيُطرح قريبًا، على الأرجح بالتزامن مع هاتف شاومي 17 ماكس . ويُبرز الإعلان تصميمًا مُحسّنًا، نحيفًا، وخفيف الوزن.

يبلغ سمك السوار 9.7 ملم فقط ويزن 21.6جراماً يأتي السوار بهيكل من سبائك الألومنيوم وشاشة منحنية قليلاً.



رُصد مؤخراً سوار Smart Band 10 Pro على منصة أحد متاجر التجزئة بألوان الأسود والفضي والوردي. وتشير التقارير إلى أن النسخة الصينية قد تُطرح أيضاً بألوان إضافية، منها الأبيض والبرتقالي، بالإضافة إلى نسخة بيضاء مصنوعة من السيراميك .

كشف إعلان أحد المتاجر أن سوار شاومي الذكي 10 برو يتميز بشاشة AMOLED مقاس 1.74 بوصة وبطارية بسعة 380 مللي أمبير، ما قد يوفر عمر بطارية يصل إلى 25 يومًا. ومن المتوقع أن يتراوح سعر الجهاز بين 150 و170 دولارًا أمريكيًا.

إلى جانب سوار Smart Band 10 Pro، شوّقت شاومي أيضًا لسماعات أذن جديدة، مُلمّحةً إلى إطلاق أول منتج صوتي من الشركة بتصميم مشبك. مع ذلك، لم تُؤكد الشركة بعد الاسم الرسمي أو المواصفات الفنية للسماعات. وتشير التقارير أيضًا إلى احتمال الكشف عن بعض المنتجات الصوتية من علامة Redmi التجارية في نفس الحدث، الذي لم يُعلن عن موعده بعد.