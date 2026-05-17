أزمة برمجية تواجه الملايين.. تقرير من فوربس يكشف لماذا تحتاج إلى شراء هاتف جديد في 2026؟

احمد الشريف

أفاد تقرير تقني صادم نشرته مجلة "فوربس" العالمية، بأن ملايين الهواتف الذكية الحالية ستصبح خارج نطاق الخدمة المتقدمة بحلول نهاية العام الجاري، حيث يفرض الجيل الجديد من تحديثات نظام التشغيل "أندرويد" معايير عتادية صارمة تتطلب من المستخدمين التفكير جدياً في شراء هواتف جديدة لمواكبة الثورة البرمجية القادمة.

الذكاء الاصطناعي يلتهم ذاكرة الهواتف القديمة

استهدفت شركة جوجل من خلال تحديثاتها الأخيرة دمج نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي المعقدة (On-Device AI) لتعمل محلياً وبشكل كامل داخل عتاد الهاتف دون الحاجة للاتصال بالإنترنت. 

وتتطلب هذه المعالجة الذكية سعة هائلة من الذاكرة العشوائية (RAM) لا تقل عن 12 جيجابايت كحد أدنى، مما يضع الهواتف المتوسطة والقديمة التي تمتلك 6 أو 8 جيجابايت من الذاكرة في مأزق تقني حقيقي يحرمها من تشغيل أهم ميزات النظام المستقبلية.

ثغرات أمنية وشيكة تهدد الأجهزة التقليدية

حذر المحللون التقنيون في تقريرهم من خطورة التوقف التدريجي لدعم التحديثات الأمنية الشهرية للهواتف التي مر على إصدارها أكثر من ثلاثة أعوام.

وأوضح التقرير أن جماعات الاختراق السيبراني باتت تركز هجماتها لعام 2026 على الثغرات البرمجية المتواجدة في النسخ القديمة من الأنظمة، مما يجعل الاستمرار في استخدام تلك الهواتف بمثابة مغامرة غير مأمونة العواقب تهدد بتسريب البيانات الشخصية والملفات البنكية الحساسة للمستخدمين.

فجوة الأداء وسرعة نفاذ البطاريات

تسببت التطبيقات الحديثة والواجهات البرمجية المتطورة في زيادة العبء على المعالجات القديمة، مما أدى إلى تباطؤ ملحوظ في الأداء العام للأجهزة وسخونة مفرطة للهيكل الخارجي. 

وينعكس هذا الضغط البرمجي بشكل مباشر ومكثف على كفاءة البطاريات التي تعاني بالفعل من التدهور الكيميائي الطبيعي، حيث أصبحت تفقد طاقتها في غضون ساعات قليلة، وهو ما يجعل خيار الترقية لشراء هاتف حديث يدعم المعالجات الموفرة للطاقة أمراً حتمياً لا مفر منه.

يؤكد تقرير "فوربس" أن عام 2026 يمثل الحد الفاصل بين عصر الهواتف التقليدية وعصر الحواسب الذكية المحمولة؛ ومع تسارع هذا التحول البرمجي المغلق، سيتعين على المستهلكين في مصر والعالم العربي الاستعداد لتجديد أجهزتهم لضمان الحصول على بيئة رقمية آمنة، سريعة، ومتكاملة مع تقنيات المستقبل.

روجينا
