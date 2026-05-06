هتقلب الموازيين ..ميزات قيد التطوير في تحديث أندرويد 17 تعرف عليها

أصدرت جوجل بالفعل أربع نسخ تجريبية من نظام أندرويد 17، وهي كافية تمامًالمعرفة ما يخبئه الإصدار القادم. يتضمن النظام بعض الميزات الجديدة والمثيرة، بالإضافة إلى العديد من التحسينات الأساسية للميزات الحالية، مما يجعل البرنامج أكثر فائدة وغنىً بالميزات.

مع اقتراب إصدار نظام Android 17 ، إليكم 4 ميزات أو ترقيات



1. قفل التطبيقات

أخيرًا، تُتيح جوجل إمكانية قفل التطبيقات الفردية، وهي ميزة طالما طالب بها المستخدمون لسنوات. ستتمكن من قفل التطبيقات مباشرةً من الشاشة الرئيسية بالضغط مطولًا على أيقونة التطبيق واختيار خيار "قفل التطبيق" من قائمة الخيارات السريعة.

يمكنك إعداد قفل التطبيقات باستخدام رمز PIN أو نمط أو كلمة مرور أو بيانات بيومترية مثل بصمة الإصبع أو فتح الوجه، دون الحاجة إلى تطبيق خارجي. تعمل هذه الميزة في Google Pixel تمامًا مثل أي قفل تطبيقات آخر

2. فقاعات التطبيقات العائمة تسهل تعدد المهام

ميزة الفقاعات موجودة منذ سنوات عديدة، لكنها كانت مقتصرة على الرسائل والمحادثات. أما نظام أندرويد 17، فقد طوّرها بشكل كبير من خلال السماح للمستخدمين بتحويل أي تطبيق إلى فقاعة عائمة.

3. تسجيل شاشة أكثر قوة

سيُحسّن نظام Android 17 تجربة تسجيل الشاشة بواجهة مستخدم أكثر سلاسة وشاشة معاينة جديدة. حاليًا، عند النقر على أيقونة تسجيل الشاشة في الإعدادات السريعة، تظهر نافذة منبثقة تسأل عن منطقة التسجيل وخيارات الصوت.

في نظام أندرويد 17، عند النقر على أيقونة تسجيل الشاشة، ستظهر واجهة جديدة على شكل حبة عائمة، تتيح لك اختيار ما تريد تسجيله، سواء كان صوت الجهاز أو الميكروفون (أو كليهما)، وما إذا كنت تريد إظهار اللمسات. يمكنك النقر على مؤشر الحالة في شريط الحالة لإعادة إظهار واجهة الحبة العائمة.

4. تغيير حجم التطبيقات

تُطبّق جوجل سياسة أكثر صرامة بشأن إمكانية تغيير حجم التطبيقات واتجاهها، مما يمنع المطورين من حصر التطبيقات باتجاه واحد على الأجهزة الكبيرة (بحجم شاشة ≥ 600 بكسل). يستثني هذا الإجراء الهواتف الذكية (التي عادةً ما تكون أقل من 600 بكسل) ويستهدف الأجهزة اللوحية والأجهزة ذات الشاشات الأكبر.

تهدف هذه الخطوة الأخيرة إلى جعل تطبيقات أندرويد قابلة للتكيف بشكل كامل. ففي الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 16 أو إصدار أقدم، عند فتح تطبيق مُقيد بالوضع الرأسي على جهاز لوحي أفقي، يظهر التطبيق كنافذة طويلة وضيقة في منتصف الشاشة، مع وجود أشرطة سوداء سميكة على الجانبين. أما في نظام أندرويد 17، فسيدور التطبيق ليملأ الفراغ، مما يُحسّن تجربة استخدام الشاشة ويُوفر تجربة استخدام أفضل.