وسط متابعة ميدانية.. انتهاء امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بجنوب سيناء

أسدلت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء 20 مايو، الستار على امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بجميع الإدارات التعليمية، وسط حالة من الانضباط والهدوء داخل اللجان، ومتابعات ميدانية مكثفة من قيادات التعليم بالمحافظة.

وأدى طلاب المرحلة الابتدائية الامتحان في مادة العلوم، بينما أدى طلاب المرحلة الإعدادية امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، في أجواء اتسمت بالالتزام والتنظيم، مع تطبيق التعليمات المنظمة لسير الامتحانات داخل اللجان.

وواصل مديرو ووكلاء الإدارات التعليمية جولاتهم الميدانية لمتابعة انتظام أعمال الامتحانات؛ تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، بضرورة المرور اليومي على اللجان الامتحانية، وعدم التواجد بالمكاتب قبل الاطمئنان على انتظام سير العمل داخل المدارس.

ففي إدارة رأس سدر التعليمية، تفقد محمد علي عيد، مدير الإدارة، لجان الامتحانات بمدرسة الشهيد سيد زكريا خليل الابتدائية، ومدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية بنين، فيما تابع صلاح القلشي، وكيل الإدارة، سير الامتحانات بمدرسة أحمد عرابي الابتدائية بأبو صويرة، ومدرسة مصعب بن عمير الإعدادية.

وفي إدارة أبو زنيمة التعليمية، تابع عيد عودة، مدير الإدارة، لجان الامتحانات بمدرسة بلال بن رباح، ومدرسة أبو زنيمة الإعدادية، بينما تفقد محمد تقي الدين، وكيل الإدارة، اللجان بمدرسة الفريق فؤاد عزيز غالي.

كما أجرى وائل بخاتي، مدير إدارة أبو رديس التعليمية، جولة تفقدية شملت مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية،

ومدرسة اللواء فريد عزت وهبة، فيما تابع محمد جلال، وكيل الإدارة، أعمال الامتحانات بمدرسة أبو بكر الصديق الرسمية لغات.

وفي إدارة سانت كاترين التعليمية، تفقد كمال كامل، مدير الإدارة، لجان الامتحانات بمدرسة القديسة كاترينا للتعليم الأساسي، بينما تابع أحمد غيث، مدير إدارة طور سيناء التعليمية، سير الامتحانات بمدرسة محمد فريد الابتدائية بقرية الجبيل.

كما تفقد أحمد حجاج، وكيل إدارة طور سيناء، لجان الامتحانات بمدرسة الزهور الإعدادية للبنات، ومدرسة الزهور الثانوية للبنات، فيما أجرى عبدالله إبراهيم وهبة، مدير إدارة دهب التعليمية، جولة تفقدية بمدرستي فاطمة الزهراء الابتدائية وفاطمة الزهراء الإعدادية.

وفي إدارة شرم الشيخ التعليمية، تفقدت حنان إسماعيل، مدير الإدارة، لجان الامتحانات بمدرسة جيل أكتوبر الإعدادية، ومدرسة الفيروز الابتدائية بحي النور، بينما تابع عرفة عبده، وكيل الإدارة، سير الامتحانات بمدرستي وادي مندر الابتدائية ووادي مندر الإعدادية.

وفي إدارة نويبع التعليمية، تفقد أشرف حمودة، مدير الإدارة، لجان الامتحانات بمدرسة وادي مجرح للتعليم الأساسي.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء انتظام أعمال الامتحانات بجميع الإدارات التعليمية، مع الالتزام الكامل بالإجراءات المنظمة داخل اللجان، بما يضمن توفير الأجواء المناسبة للطلاب وتحقيق أعلى درجات الانضباط طوال فترة الامتحانات.