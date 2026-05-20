قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس الوزراء: تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"
مجلس الوزراء يوافق على العفو عن باقي العقوبة لبعض المسجون بمناسبة ثورة 30 يونيو
الوزراء يُوافق على استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر يونيو
مفتي الجمهورية: الشباب يمثلون ركيزة الأوطان.. والاستثمار الحقيقي يكمن في بناء وعيهم
قوات الاحتلال تغلق جميع مداخل ومخارج مدينة رام الله
بمقدم يبدأ من 25 ألف جنيه.. موعد وطريقة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026
إيطاليا تستدعي السفير الإسرائيلي للمطالبة بتفسيرات رسمية لما حدث لأسطول الصمود
انخفاض سعر الذهب عيار 21 الآن.. وصل كام؟
ميلوني: رفع العلاقات الإيطالية الهندية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الخاصة
هالاند يطلق صافرة الغضب في سيتي.. وسقوط الدوري يشعل القلق حول مستقبل جوارديولا .. اعرف الحكاية
نائب رئيس الوزراء: الحكومة تقدم كافة التسهيلات لتوسع الاستثمارات الأجنبية في مصر
بعد إعلان الحكومة.. تفاصيل أطول إجازة رسمية لـ عيد الأضحى 2026 للقطاعين الخاص والعام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وسط متابعة ميدانية.. انتهاء امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بجنوب سيناء

جنوب سيناء
جنوب سيناء
ايمن محمد

أسدلت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء 20 مايو، الستار على امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بجميع الإدارات التعليمية، وسط حالة من الانضباط والهدوء داخل اللجان، ومتابعات ميدانية مكثفة من قيادات التعليم بالمحافظة.

وأدى طلاب المرحلة الابتدائية الامتحان في مادة العلوم، بينما أدى طلاب المرحلة الإعدادية امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، في أجواء اتسمت بالالتزام والتنظيم، مع تطبيق التعليمات المنظمة لسير الامتحانات داخل اللجان.

وواصل مديرو ووكلاء الإدارات التعليمية جولاتهم الميدانية لمتابعة انتظام أعمال الامتحانات؛ تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، بضرورة المرور اليومي على اللجان الامتحانية، وعدم التواجد بالمكاتب قبل الاطمئنان على انتظام سير العمل داخل المدارس.

ففي إدارة رأس سدر التعليمية، تفقد محمد علي عيد، مدير الإدارة، لجان الامتحانات بمدرسة الشهيد سيد زكريا خليل الابتدائية، ومدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية بنين، فيما تابع صلاح القلشي، وكيل الإدارة، سير الامتحانات بمدرسة أحمد عرابي الابتدائية بأبو صويرة، ومدرسة مصعب بن عمير الإعدادية.

وفي إدارة أبو زنيمة التعليمية، تابع عيد عودة، مدير الإدارة، لجان الامتحانات بمدرسة بلال بن رباح، ومدرسة أبو زنيمة الإعدادية، بينما تفقد محمد تقي الدين، وكيل الإدارة، اللجان بمدرسة الفريق فؤاد عزيز غالي.

كما أجرى وائل بخاتي، مدير إدارة أبو رديس التعليمية، جولة تفقدية شملت مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية، 

ومدرسة اللواء فريد عزت وهبة، فيما تابع محمد جلال، وكيل الإدارة، أعمال الامتحانات بمدرسة أبو بكر الصديق الرسمية لغات.

وفي إدارة سانت كاترين التعليمية، تفقد كمال كامل، مدير الإدارة، لجان الامتحانات بمدرسة القديسة كاترينا للتعليم الأساسي، بينما تابع أحمد غيث، مدير إدارة طور سيناء التعليمية، سير الامتحانات بمدرسة محمد فريد الابتدائية بقرية الجبيل.

كما تفقد أحمد حجاج، وكيل إدارة طور سيناء، لجان الامتحانات بمدرسة الزهور الإعدادية للبنات، ومدرسة الزهور الثانوية للبنات، فيما أجرى عبدالله إبراهيم وهبة، مدير إدارة دهب التعليمية، جولة تفقدية بمدرستي فاطمة الزهراء الابتدائية وفاطمة الزهراء الإعدادية.

وفي إدارة شرم الشيخ التعليمية، تفقدت حنان إسماعيل، مدير الإدارة، لجان الامتحانات بمدرسة جيل أكتوبر الإعدادية، ومدرسة الفيروز الابتدائية بحي النور، بينما تابع عرفة عبده، وكيل الإدارة، سير الامتحانات بمدرستي وادي مندر الابتدائية ووادي مندر الإعدادية.

وفي إدارة نويبع التعليمية، تفقد أشرف حمودة، مدير الإدارة، لجان الامتحانات بمدرسة وادي مجرح للتعليم الأساسي.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء انتظام أعمال الامتحانات بجميع الإدارات التعليمية، مع الالتزام الكامل بالإجراءات المنظمة داخل اللجان، بما يضمن توفير الأجواء المناسبة للطلاب وتحقيق أعلى درجات الانضباط طوال فترة الامتحانات.

جنوب سيناء متابعة آخر جرس امتحان النقل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

فارق 1140 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 100 والجنيه الذهب 500 .. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

الدواجن

6 جنيه دفعة واحدة.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

الأهلي

محمد عبدالجليل: الأهلي سيتوّج بالدوري المصري

صورة تعبيرية

المقبلون على الزواج أولوية.. الحكومة تزف بشرى سارة للشباب

الطماطم

انفراجة قريبة في أسعار الطماطم.. متى يبدأ الانخفاض الحقيقي؟

ثروت سويلم

ثروت سويلم يفجر مفاجأة: درع الدوري لن يذهب إلى برج العرب

فيروس ايبولا

يعود لإثارة الرعب.. ظهور حالات جديدة يعيد مخاوف فيروس إيبولا

ترشيحاتنا

سعر الذهب

انخفض 35 جنيهًا.. تراجع جديد في سعر الذهب بأول التعاملات المسائية

جانب من زيارة الطلاب لهيئة الرقابة المالية

الرقابة المالية: توسيع التعاون مع الجامعات والمعاهد لربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي

زيت

زيت فول الصويا.. مصر تتقدم إلى المركز 13 عالميًا بنمو 67% وتوسع في الأسواق الإقليمية

بالصور

بسمة عطا تنتهي من اللمسات الأخيرة لألبومها الجديد وتستعد لطرحه بعد العيد

بسمة عطا
بسمة عطا
بسمة عطا

أكبر متحف سيارات كلاسيكية يغلق أبوابه للأبد ويبيع السيارات النادرة

السيارات الكلاسيكية
السيارات الكلاسيكية
السيارات الكلاسيكية

جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة ملفتة وجريئة

جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة ملفتة و جريئة
جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة ملفتة و جريئة
جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة ملفتة و جريئة

استخرج مسمار معدني بطول 10سم من طفلة عمرها عامين دون جراحة بالزقازيق

الفريق الطبي
الفريق الطبي
الفريق الطبي

فيديو

روميساء عبدالحكيم

اختفاء 5 أيام .. مفاجآت في قصة «روميساء» طالبة أكتوبر | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

المزيد