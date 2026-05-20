ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 72 ألفاً و773 شهيداً

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 72 ألفاً و773 شهيداً، و172 ألفاً و723 مصاباً، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

وذكرت المصادر، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ 24 الماضية شهيداً واحداً و16 إصابة، مشيرة إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 881 شهيداً، والإصابات إلى 2621 جريحاً، فيما جرى انتشال 776 جثماناً.

وأكدت المصادر أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وفي الضفة الغربية، اختطفت قوة خاصة إسرائيلية شابا من بلدة كفر قليل جنوب مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات إسرائيلية خاصة اختطفت الشاب ضياء سبيتان، من بلدة كفر قليل أثناء عمله في مخيم بلاطة.

كما نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بوابة حديدية عند مدخل البلدة القديمة في الخليل، وبرجا عسكريا على مبنى البلدية القديمة بالمدينة.

وذكرت (وفا) أن قوات الاحتلال نصبت برجا عسكريا على مبنى البلدية القديمة، وبوابة حديدية عند مدخل البلدة القديمة "عين العسكر/ باب البلدية القديمة" المحاذي لمدرسة أسامة بن المنقذ التي حولها الاحتلال إلى معهد ديني لتخريج الحاخامات، وأطلق عليها اسم مستوطنة "بيت رومانو" وهي الطريق الرئيسي الذي يربط مدينة الخليل بالبلدة والحرم الإبراهيمي.