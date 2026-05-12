الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعائد يصل 263 ألف جنيه.. بنك مصر يطرح شهادات إدخار تنافسية

بنك مصر
بنك مصر
قسم الخدمات

أعلن بنك مصر عن حزمة من شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة، والتي أصبحت الوجهة المفضلة للمواطنين الساعين خلف استثمارات آمنة، خاصة مع ترقب الأسواق لقرارات البنك المركزي المصري القادمة بشأن أسعار الفائدة.

​شهادة "ابن مصر" الثلاثية.. الخيار الأعلى عائداً

و​تعتبر شهادة "ابن مصر" الثلاثية المتناقصة هي الأبرز ضمن محفظة البنك، حيث تمنح عائداً يصل في ذروته إلى 22% سنوياً. 

ويتميز نظام الشهادة بتناقص العائد تدريجياً على مدار ثلاث سنوات، مع توفير خيارين لصرف العائد:

​1. دورية الصرف السنوية:

عند استثمار مبلغ 500 ألف جنيه، يحصل العميل على:

  • ​السنة الأولى: 110 آلاف جنيه (عائد 22%)
  • ​السنة الثانية: 87.5 ألف جنيه (عائد 17.5%)
  • ​السنة الثالثة: 66.25 ألف جنيه (عائد 13.25%)
  • ​إجمالي العوائد: 263.75 ألف جنيه بنهاية المدة

​2. دورية الصرف الشهرية:

في حال اختيار الصرف الشهري لنفس المبلغ (500 ألف جنيه)، يحصل العميل على:

  • ​السنة الأولى: 102.5 ألف جنيه (عائد 20.5%)
  • ​السنة الثانية: 81.25 ألف جنيه (عائد 16.25%)
  • ​السنة الثالثة: 61.25 ألف جنيه (عائد 12.25%)
  • ​إجمالي العوائد: 245 ألف جنيه بنهاية المدة

​تنوع الأوعية الادخارية: "يوماتي" و"القمة"

​إلى جانب "ابن مصر"، يوفر البنك خيارات متنوعة تلبي احتياجات السيولة المختلفة:

​شهادة "يوماتي": تمنح عائداً متغيراً يصل إلى 19% سنوياً ويصرف بشكل يومي، مما يحقق عائداً يقارب 95 ألف جنيه سنوياً لمبلغ 500 ألف جنيه.

​شهادة "القمة": تمنح عائداً ثابتاً بنسبة 16% سنوياً يصرف شهرياً، ما يوفر دخلاً مستقراً يصل إلى 80 ألف جنيه سنوياً عند استثمار نصف مليون جنيه.

​كيفية الشراء والاشتراك

و​أتاح بنك مصر عدة قنوات تكنولوجية وتقليدية لتسهيل عملية شراء الشهادات للعملاء:

​القنوات الرقمية: عبر تطبيق "BM Online" أو خدمات الإنترنت البنكي (24/7).

​الخدمة الصوتية: من خلال التواصل مع الخط الساخن لخدمة العملاء.

​الفروع: التوجه المباشر لأي فرع من فروع البنك المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

و​يأتي هذا الإقبال المتزايد على الشهادات في ظل تفضيل شريحة واسعة من المستثمرين للأدوات الادخارية منخفضة المخاطر، بانتظار ما سيسفر عنه اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي.

أسعار الذهب تشتعل في مصر.. هل يقترب الجرام من 7500 جنيه؟

7 مفاجآت سارة لطلاب المدارس العام الدراسي المقبل|ماذا قرر وزير التعليم؟

أسعار الدواجن والبيض في مصر.. والشعبة تكشف مفاجأة في عيد الأضحى

بعد ارتفاعات النفط.. أسعار البنزين في مصر اليوم الثلاثاء 12مايو

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟ .. أمين الفتوى يجيب

انتظرتها أكثر من 9 ساعات على المقهى المقابل لمنزلها.. ماذا قال القاضي المتهم بقتل طليقته؟

سر لا يعرفه معظم المسافرين.. لماذا فتح النوافذ أثناء الإقلاع والهبوط مهم؟

شبانة: حظ اتحاد الكرة "الأسود" إن ميدالية الكرة النسائية راحت للشيبي

محافظ بورسعيد يتفقد نادي الحرية لذوي الهمم لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة

محافظ بورسعيد يقرر صرف 100 ألف جنيه دعمًا لنادي الحرية لذوي الهمم

محافظ بورسعيد يتابع مستجدات أعمال التطوير الشاملة بمنطقتي عمرو بن العاص وعمر بن عبد العزيز

رفع كفاءة 88 عمارة سكنية وتطوير البنية التحتية وتحسين المظهر الحضاري بزهور بورسعيد

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يبحث التوسع في مشروعات الغاز الطبيعي | صور

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ.. بطعم كريمي وشهي

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ

إصابة 13 شخص في انقلاب سيارة ميكروباص بترعة بالشرقية

جانب من الحادث

دهون البطن لا ترتبط بكثرة الطعام فقط.. أسباب خفية وراء الكرش

أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت

طريقة عمل مكرونة بالوايت صوص .. شهية ولذيذة

طريقة عمل مكرونة وايت صوص

ارتكب 5 وقائع.. القبض على المتهم بالنصب على سيدة والاستيلاء على أموال من حسابها في البحيرة

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

