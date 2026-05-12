بعائد يصل 263 ألف جنيه.. بنك مصر يطرح شهادات إدخار تنافسية

أعلن بنك مصر عن حزمة من شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة، والتي أصبحت الوجهة المفضلة للمواطنين الساعين خلف استثمارات آمنة، خاصة مع ترقب الأسواق لقرارات البنك المركزي المصري القادمة بشأن أسعار الفائدة.

​شهادة "ابن مصر" الثلاثية.. الخيار الأعلى عائداً

و​تعتبر شهادة "ابن مصر" الثلاثية المتناقصة هي الأبرز ضمن محفظة البنك، حيث تمنح عائداً يصل في ذروته إلى 22% سنوياً.

ويتميز نظام الشهادة بتناقص العائد تدريجياً على مدار ثلاث سنوات، مع توفير خيارين لصرف العائد:

​1. دورية الصرف السنوية:

عند استثمار مبلغ 500 ألف جنيه، يحصل العميل على:

​السنة الأولى: 110 آلاف جنيه (عائد 22%)

​السنة الثانية: 87.5 ألف جنيه (عائد 17.5%)

​السنة الثالثة: 66.25 ألف جنيه (عائد 13.25%)

​إجمالي العوائد: 263.75 ألف جنيه بنهاية المدة

​2. دورية الصرف الشهرية:

في حال اختيار الصرف الشهري لنفس المبلغ (500 ألف جنيه)، يحصل العميل على:

​السنة الأولى: 102.5 ألف جنيه (عائد 20.5%)

​السنة الثانية: 81.25 ألف جنيه (عائد 16.25%)

​السنة الثالثة: 61.25 ألف جنيه (عائد 12.25%)

​إجمالي العوائد: 245 ألف جنيه بنهاية المدة

​تنوع الأوعية الادخارية: "يوماتي" و"القمة"

​إلى جانب "ابن مصر"، يوفر البنك خيارات متنوعة تلبي احتياجات السيولة المختلفة:

​شهادة "يوماتي": تمنح عائداً متغيراً يصل إلى 19% سنوياً ويصرف بشكل يومي، مما يحقق عائداً يقارب 95 ألف جنيه سنوياً لمبلغ 500 ألف جنيه.

​شهادة "القمة": تمنح عائداً ثابتاً بنسبة 16% سنوياً يصرف شهرياً، ما يوفر دخلاً مستقراً يصل إلى 80 ألف جنيه سنوياً عند استثمار نصف مليون جنيه.

​كيفية الشراء والاشتراك

و​أتاح بنك مصر عدة قنوات تكنولوجية وتقليدية لتسهيل عملية شراء الشهادات للعملاء:

​القنوات الرقمية: عبر تطبيق "BM Online" أو خدمات الإنترنت البنكي (24/7).

​الخدمة الصوتية: من خلال التواصل مع الخط الساخن لخدمة العملاء.

​الفروع: التوجه المباشر لأي فرع من فروع البنك المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

و​يأتي هذا الإقبال المتزايد على الشهادات في ظل تفضيل شريحة واسعة من المستثمرين للأدوات الادخارية منخفضة المخاطر، بانتظار ما سيسفر عنه اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي.