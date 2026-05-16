لا شكاوي في امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الثاني بالشرقية

أكد محمد رمضان وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالشرقية أنه وسط أجواء هادئة وآمنة تم متابعة سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية ومن خلال التواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لم يتم رصد او تلقي أي شكاوي او أي معوقات تعوق سير اعمال الامتحانات علي مستوي جميع الإدارات التعليمية.

وأضاف وكيل اول وزراة التربية والتعليم بالشرقية أنه ادي 145486طالبة وطالبة بالصف الثالث الابتدائي امتحان مادة الرياضيات بنسبة حضور 98 % فترة اولي وأدي 148566 طالب و طالبة بالصف الرابع الابتدائي امتحان مادة الدراسات الاجتماعية بنسبة حضور 98 % فترة اولي وادي 152256طالبة وطالبة بالصف الأول الاعدادي امتحان اللغة الاجنبية بنسبة حضور 98 % فترة أولي وأدي 77559 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوي امتحان مادة التاريخ بنسبة حضور 99.35 % فترة اولي وادي 157850 طالبة وطالبة بالصف الخامس الابتدائي امتحان مادة الدراسات الاجتماعية بنسبة حضور 98 % فترة ثانية.

كما ادي 161881طالبة وطالبة بالصف السادس الابتدائي امتحان مادة العلوم بنسبة حضور 98 % فترة ثانية وادي 148460 طالبة وطالبة بالصف الثاني الاعدادي امتحان اللغة العربية و الخط و الاملاء بنسبة حضور 98 % فترة ثانية وأدي 73258 طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي امتحان اللغة العربية بنسبة حضور 98.25% فترة ثانية.

وأوضح وكيل أول الوزارة، أنه اطمئن علي جميع اللجان و انها على استعداد تام لاستقبال الطلاب وذلك من خلال متابعة سيادته اعمال سير الامتحان بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية ومن خلال التواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية.

وشدد علي الالتزام بجميع القواعد واللوائح و القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان و توفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاه التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ علي النظافة العامة وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر وعلي عدم حيازة التليفونات المحمولة للطلاب أو العاملين باللجان و التصدي بقوة وحزم للغش بكل أشكاله وأنواعه وعلي متابعة دخول وخروج الطلاب الي اللجان قبل وبعد انتهاء الامتحانات.

وشدد محمد رمضان على المتابعة المستمرة من قبل السادة مديري الإدارات التعليمية مع غرفة العمليات الرئيسة بالمديرية الخاصة بالامتحانات مع إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية.