رئيس التحرير
طه جبريل
ليفاندوفسكي يقترب من الرحيل.. والسعودية تكتب الفصل الأخير في مسيرة القناص البولندي .. اعرف القصة كاملة

محمود أحمد

في الوقت الذي يستعد فيه برشلونة لإغلاق موسمه .. خرجت من بولندا تسريبات قد تعيد تشكيل مستقبل هجوم الفريق الكتالوني بالكامل بعدما كشفت تقارير مقربة من روبرت ليفاندوفسكي أن المهاجم المخضرم يدرس بجدية الرحيل عن البلوجرانا مع نهاية الموسم الجاري وسط اهتمام سعودي متزايد بالحصول على توقيعه.

الخبر في ظاهره يتعلق بنجم يقترب من عامه الـ38 ويبحث عن محطته الأخيرة لكن ما يدور خلف الكواليس يبدو أعمق بكثير من مجرد عرض مالي ضخم أو تجربة أخيرة خارج أوروبا فالقصة هنا ترتبط بتحول كبير في عقلية النجوم الكبار تجاه الدوري السعودي وبالطريقة التي باتت بها الأندية الخليجية قادرة على إعادة تعريف السنوات الأخيرة في مسيرة لاعبي النخبة.

التقارير البولندية تحدثت بوضوح عن أن ليفاندوفسكي لم يعد يرى نفسه جزءاً محورياً في مشروع المدرب الألماني هانزي فليك الذي يستعد لقيادة مرحلة جديدة داخل برشلونة تعتمد على الإيقاع السريع والطاقة البدنية العالية والعناصر الشابة وهي معطيات تجعل المهاجم البولندي يدرك أن دوره سيتغير تدريجياً من النجم الأول إلى عنصر خبرة داخل غرفة الملابس.

بالنسبة للاعب صنع مسيرته كاملة باعتباره نقطة ارتكاز هجومية لا غنى عنها فإن فكرة التراجع إلى دور ثانوي تبدو صعبة القبول حتى في هذه المرحلة العمرية. لذلك فإن خيار الرحيل لا يرتبط فقط بالحفاظ على قيمة عقده أو البحث عن راتب أكبر بل بمحاولة الحفاظ على صورته التنافسية حتى اللحظة الأخيرة من مسيرته.

السعودية الأقرب

ومن هنا تبدو السعودية الوجهة الأكثر إغراء ..فبعد انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر ثم وصول كريم بنزيما ونيمار وآخرين تغيرت نظرة النجوم الأوروبيين إلى الدوري السعودي بالكامل ولم يعد الأمر يتعلق فقط بالجانب الاقتصادي بل بمشروع رياضي يمنح اللاعبين الكبار فرصة الاستمرار في دائرة الضوء مع ضغوط أقل مقارنة بكرة القدم الأوروبية.

ويدرك ليفاندوفسكي جيداً أن انتقاله إلى الدوري السعودي لن يُنظر إليه باعتباره اعتزالاً مبكراً بل امتداداً لمسيرة لاعب ما زال قادراً على التسجيل وصناعة الفارق خصوصاً أن طبيعة المنافسة هناك تمنحه فرصة الحفاظ على جاهزيته البدنية والفنية لسنوات إضافية.

الأندية السعودية بدورها ترى في المهاجم البولندي صفقة تتجاوز حدود الملعب. فالتعاقد مع لاعب بحجم هداف بايرن ميونخ السابق يمنح أي مشروع كروي بعداً عالمياً فورياً سواء على المستوى التسويقي أو الفني أو الجماهيري.

الهلال الأبرز 

ويبرز اسم الهلال كأحد أبرز المهتمين خاصة في ظل بحث النادي عن تدعيم هجومي جديد يواكب مشاركاته العالمية المقبلة بينما يظهر نيوم كخيار يحمل أبعاداً مختلفة في ظل رغبة المشروع الرياضي الجديد في بناء صورة عالمية سريعة عبر استقطاب أسماء من الصف الأول في أوروبا.

وفي المقابل لا تبدو إدارة برشلونة منزعجة بالكامل من احتمالية الرحيل فالنادي الذي يعاني اقتصادياً منذ سنوات قد يجد في خروج ليفاندوفسكي فرصة لتخفيف فاتورة الرواتب وفتح الباب أمام إعادة بناء الخط الأمامي بعناصر أصغر سناً وأكثر انسجاماً مع أفكار فليك المستقبلية.

كما أن المؤشرات داخل النادي الكتالوني توحي بأن الإدارة بدأت بالفعل التفكير في مرحلة ما بعد المهاجم البولندي حتى وإن لم يُعلن القرار رسمياً حتى الآن.

أندية أمريكية تراقب 

ورغم دخول أندية من الدوري الأمريكي على خط المفاوضات وعلى رأسها شيكاغو فاير فإن الكفة السعودية تبدو الأقرب حتى اللحظة ليس فقط بسبب القوة المالية بل لأن المشروع الرياضي هناك يمنح اللاعب ما يبحث عنه تحديداً دور البطولة والاستمرارية والقدرة على إنهاء مسيرته كلاعب مؤثر لا مجرد اسم كبير يقترب من الاعتزال.

وإذا تأكدت تلك التسريبات خلال الأيام المقبلة فإن مباراة برشلونة الأخيرة على ملعب سبوتيفاي كامب نو قد تتحول إلى ليلة وداع خاصة لأحد أبرز المهاجمين الذين مروا على النادي في العقد الأخير.

