هالاند أم كين أم ألفاريز .. من يقود هجوم برشلونة بعد رحيل ليفاندوفسكي؟ صيف يعيد رسم مستقبل الكامب نو

في كل موسم انتقالات تتغير ملامح الفرق الكبرى لكن ما يعيشه نادي برشلونة هذا الصيف يبدو مختلفاً هذه المرة ليس مجرد تدعيمات اعتيادية بل إعادة صياغة لهوية الخط الهجومي بالكامل في مرحلة قد تحدد شكل الفريق لسنوات قادمة.

فمع اقتراب عقد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من نهايته ودخول ملف التجديد في منطقة الحسم يقف النادي الكتالوني أمام مفترق طرق حقيقي بين الحفاظ على الخبرة أو الاتجاه نحو مشروع هجومي جديد كلياً.

ويستعد برشلونة لصيف مزدحم بالملفات الساخنة في ظل رغبة الإدارة في إعادة التوازن داخل الفريق سواء عبر التعاقدات الجديدة أو عبر منح بعض اللاعبين الشباب فرصة الخروج على سبيل الإعارة لاكتساب الخبرات.

لكن الملف الأهم يبقى مركز المهاجم الصريح الذي تحول إلى أولوية قصوى داخل النادي.

التراجع النسبي في الاعتماد على ليفاندوفسكي بسبب عامل السن (37 عاماً) دفع الإدارة إلى التفكير مبكراً في بدائل قادرة على قيادة الهجوم في المرحلة المقبلة خاصة مع اقتراب نهاية عقده وعدم حسم خيار التمديد حتى الآن.

ثلاثي ناري على طاولة برشلونة

بحسب تقارير إعلامية كتالونية وضع برشلونة قائمة من ثلاثة أسماء من العيار الثقيل لتعويض ليفاندوفسكي يتصدرها النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي والإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ والأرجنتيني جوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد.

لكن رغم قوة الأسماء تبدو المهمة معقدة للغاية من الناحية المالية والفنية في ظل تمسك أنديتهم بنجومهم وارتفاع قيمتهم السوقية بشكل كبير خاصة في حالتي هالاند وألفاريز حيث قد تتجاوز قيمة الصفقة حاجز 100 إلى 200 مليون يورو.

هاري كين الخيار الأكثر واقعية

في المقابل يظهر اسم هاري كين كخيار أقرب من الناحية الاقتصادية إذ تصل قيمة الصفقة المحتملة إلى نحو 50 مليون يورو وهو رقم أقل بكثير مقارنة ببقية الخيارات.

لكن العائق الأكبر أمام برشلونة يتمثل في موقف اللاعب نفسه ورغبة ناديه في الاستمرار بالاعتماد عليه خصوصاً بعد الأداء التهديفي الكبير الذي يقدمه منذ انتقاله إلى بايرن ميونيخ ما يجعل المفاوضات معقدة رغم جاذبية المشروع الكتالوني.

أوسيمين خطة بديلة على الطاولة

وفي حال فشل التعاقد مع الأسماء الكبرى يدرس برشلونة خياراً بديلاً يتمثل في النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم جلطة سراي باعتباره لاعباً شاباً يمتلك القوة البدنية والحس التهديفي وقادراً على تقديم إضافة فورية دون تكلفة مبالغ فيها مقارنة بالخيارات الأخرى.

مستقبل ليفاندوفسكي.. القرار لم يحسم بعد

ورغم كل التحركات لا يزال ملف ليفاندوفسكي مفتوحاً على جميع الاحتمالات. تقارير صحفية أكدت أن اللاعب لم يرفض فكرة التجديد بل يدرس العرض المقدم من برشلونة مع وكيل أعماله على أن يتم عقد جلسة حاسمة مطلع مايو لحسم مستقبله.

ويتمسك اللاعب بفرصة الاستمرار لكن بشروط مالية محسنة في وقت تسعى فيه الإدارة لتقليل الأعباء الاقتصادية وإعادة هيكلة الرواتب داخل الفريق.

المشهد في برشلونة لا يتعلق فقط بمهاجم جديد بل بمستقبل مشروع كامل فاختيار البديل المناسب لليفاندوفسكي سيحدد شكل الفريق في السنوات القادمة بين الاستمرار بخبرة النجوم الكبار أو الاتجاه نحو جيل جديد يقود المرحلة المقبلة.