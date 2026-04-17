برشلونة يوسع خياراته الهجومية .. سورلوث وموريكي على رادار البارسا

كشفت تقارير صحفية عن تحركات جديدة من جانب نادي برشلونة لتعزيز خط هجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل سعيه لإيجاد بدائل قوية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأفادت التقارير أن برشلونة أبدى اهتمامه بالتعاقد مع النرويجي ألكسندر سورلوث، مهاجم أتلتيكو مدريد، بعد متابعة مستواه اللافت خلال الموسم الحالي، حيث نجح في تسجيل عدد مميز من الأهداف رغم عدم مشاركته بشكل أساسي في جميع المباريات.

ويأتي اهتمام النادي الكتالوني بسورلوث في إطار البحث عن بديل مناسب للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي يقترب عقده من نهايته، حيث ترى إدارة برشلونة أن اللاعب النرويجي يمتلك أسلوب لعب قريبًا من ليفاندوفسكي، وقادر على التأقلم مع طريقة المدرب هانز فليك.

وفي سياق متصل، تراجعت فرص استمرار ماركوس راشفورد مع برشلونة، ما دفع الإدارة للبحث عن خيارات هجومية أخرى، من بينها فيدات موريكي مهاجم ريال مايوركا، الذي يُعد من الأسماء المطروحة بقوة نظرًا لتكلفته المناسبة ومستواه التهديفي المميز في الدوري الإسباني.

ويبدو أن برشلونة يخطط لإعادة هيكلة خط الهجوم بشكل شامل، من خلال التعاقد مع عناصر قادرة على تقديم الإضافة الفنية، مع الحفاظ على التوازن المالي للفريق.