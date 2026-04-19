حمزة عبدالكريم.. برشلونة أتلتيك يحسمها بثنائية أمام كورنيلا ويعزز الصدارة

حقق فريق برشلونة تحت 19 عامًا فوزًا مهمًا على كورنيلا بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الدوري الإسباني للشباب، ليواصل الفريق نتائجه القوية في المرحلة الحاسمة من الموسم.

وافتتح التسجيل مبكرًا عن طريق نيل فيسينس من ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة، قبل أن يعزز أدريان جيريرو التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة 76، ليؤمّن ثلاث نقاط ثمينة أبقت الفريق في صدارة الترتيب قبل جولتين من النهاية.

وشهدت المباراة عودة المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم إلى قائمة الفريق بعد غياب بسبب الإصابة التي أبعدته عن ثلاث مواجهات متتالية، إلا أنه بدأ اللقاء من مقاعد البدلاء في ظل اعتماد الجهاز الفني خلال الفترة الماضية على البدائل الهجومية.

ومع اقتراب نهاية الموسم، يدخل حمزة مرحلة حاسمة في مسيرته مع النادي الكتالوني، حيث يسعى لإثبات قدراته والحصول على فرصة أكبر، خاصة في ظل طموحه للتصعيد إلى برشلونة أتلتيك خلال الفترة المقبلة.

وتحمل المباريات المتبقية أهمية خاصة للاعب المصري، إذ قد تلعب دورًا كبيرًا في تحديد مستقبله داخل النادي، سواء من خلال تفعيل بند الشراء أو منحه فرصًا أكبر في المنافسات القادمة، خاصة مع اقتراب الفريق من التأهل لبطولة كأس الأبطال.