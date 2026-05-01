مدحت شلبي يكشف كواليس مكالمته مع طاهر أبو زيد وينفي تصريحاته ضد الأهلي

كشف الإعلامي مدحت شلبي كواليس مكالمة هاتفية جمعته بالنجم السابق ووزير الرياضة الأسبق طاهر أبو زيد، وذلك في ظل الجدل المثار مؤخرًا حول تصريحات منسوبة للأخير.

وأوضح شلبي خلال تقديمه لبرنامج يا مساء الأنوار عبر قناة MBC مصر 2 ، أن هناك مكالمة مطولة جمعته بطاهر أبو زيد، الذي حرص على توضيح عدد من الأمور المتعلقة بما تم تداوله خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه لم يدلِ بأي تصريحات إعلامية مؤخرًا.

وأشار إلى أن طاهر أبو زيد يرى أن ما يتم نشره يهدف إلى إثارة البلبلة والتأثير على علاقته بجماهير النادي الأهلي، مشددًا على تمسكه بعلاقته القوية مع جماهير النادي.

وأضاف شلبي أن طاهر أبو زيد سبق له رفض الانتقال إلى نادي الزمالك رغم تلقيه عرضًا، كما اعتذر عن عدم الانضمام إلى النادي الإسماعيلي رغم عرض مالي كبير، وهو ما يعكس مدى ارتباطه بالأهلي.

واختتم بأن طاهر أبو زيد جدد تأكيده على أنه لم يدلي بأي تصريحات ضد النادي الأهلي أو جماهيره، وأن كل ما يثار في هذا الشأن لا يمت للحقيقة بصلة، مشيرًا إلى أن الهدف منه هو زعزعة علاقته بالنادي وجماهيره.