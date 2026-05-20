شكوك بسبب المفاوضات.. أكسيوس عن مصادر: نتنياهو كان غاضبا جدا بعد مكالمة ترامب

أفاد موقع أكسيوس الأمريكي عن 3 مصادر، أن ترامب ونتنياهو ناقشا خلال مكالمة هاتفية أمس الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق مع إيران، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال أكسيوس عن مصادر: نتنياهو كان غاضبا جدا بعد مكالمة ترامب، ونتنياهو يبدي شكوكا كبيرة بشأن المفاوضات ويريد استئناف الحرب.

وأضاف أكسيوس عن مصادر: نتنياهو يسعى إلى إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية وإضعاف النظام عبر تدمير بنيته التحتية الحيوية.

وتابع أكسيوس عن مصادر: ترامب مستعد لاستئناف الحرب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، ومن غير الواضح ما إذا كان الإيرانيون سيوافقون على المسودة الجديدة أو سيغيرون مواقفهم بشكل كبير".

وأكمل أكسيوس عن مصادر: “ترامب أبلغ نتنياهو أن الوسطاء يعملون على خطاب نوايا سيوقعه كل من الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب”.