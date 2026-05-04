معتمد جمال يدرس الاعتماد على عدي الدباغ في خط الهجوم أمام سموحة.. تفاصيل

أعلن الإعلامي أحمد حسن دراسة المدير الفني لنادي الزمالك معتمد جمال الاعتماد على اللاعب عدي الدباغ في خط الهجوم أمام مباراة سموحة.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه في موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"معتمد جمال يدرس الاعتماد على عدي الدباغ في خط الهجوم أمام سموحة غدا الثلاثاء ببطولة الدوري".

يختتم فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك ، تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة سموحة غدا ، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

وعقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران أمس، الذي أقيم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب، في إطار الاستعداد لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وطالب المدير الفني لاعبيه ، بضرورة التركيز وغلق ملف مباراة القمة الأخيرة، وشدد على أهمية بذل أقصى جهد للفوز في مباراة سموحة وقطع خطوة نحو التتويج بلقب الدوري.