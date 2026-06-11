بعد أيام من افتتاحه.. ما لا تعرفه عن مركز الإسكان المتخصص بالقاهرة الجديدة

بعد أيام قليلة من افتتاح مركز الإسكان المتخصص التابع لبنك التعمير والإسكان بمدينة القاهرة الجديدة، بدأت ملامح تجربة خدمية مختلفة تتبلور على أرض الواقع، في خطوة تعكس توجهًا واضحًا نحو تطوير منظومة الخدمات الإسكانية ورفع كفاءتها.

المركز لا يعمل كفرع مصرفي تقليدي، بل كنقطة خدمة موحدة تجمع بين الإجراءات البنكية والخدمات المرتبطة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مكان واحد. هذا الدمج يسهم في تبسيط رحلة العميل، وتقليل الخطوات، وتسهيل إنهاء المعاملات بشكل أكثر سلاسة.

من أبرز نقاط القوة اعتماد المركز على فرق عمل متفرغة بالكامل لخدمات الإسكان، ما ينعكس على سرعة التعامل مع الطلبات ودقة مراجعة المستندات. هذا التخصص يعزز جودة الخدمة ويوفر استجابة أكثر احترافية لاحتياجات العملاء.

منظومة رقمية داعمة

يعتمد المركز على بنية تشغيلية مدعومة بأنظمة رقمية تربط البيانات بين البنك والجهات المعنية، وهو ما يسهم في تسريع إجراءات الاستعلام والمراجعة، ويقلل الاعتماد على المعاملات الورقية. كما يدعم خدمات الحجز المسبق والسداد الإلكتروني، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي.

تنظيم وانسيابية في الحركة

خلال الأيام الأولى، عكست آلية العمل داخل المركز مستوى ملحوظًا من التنظيم، سواء في إدارة حركة العملاء أو في توزيع الأدوار داخل قاعات الخدمة، ما يسهم في تقليل زمن الانتظار وتحسين تجربة المراجعين.

خطوة أولى ضمن خطة قومية

يمثل مركز القاهرة الجديدة باكورة مشروع يستهدف إنشاء 17 مركزًا متخصصًا على مستوى الجمهورية بنهاية عام 2026، بما يعزز من جاهزية منظومة الإسكان لمواكبة التوسع العمراني المتسارع.

وبينما لا تزال التجربة في بدايتها، فإن المؤشرات الأولية تعكس انطلاقة إيجابية لنموذج خدمي أكثر تكاملًا وتنظيمًا، يضع راحة المواطن وسرعة إنجاز معاملاته في صدارة الأولويات، ويمهد لمرحلة أكثر تطورًا في إدارة الخدمات الإسكانية.