شهادات الادخار.. هل يطبق العائد الجديد 17.25% على العملاء الحاليين أم الجدد فقط؟

توقع الخبير المصرفي محمد عبد العال، أن قرار رفع العائد على الشهادات الثلاثية بالبنك الأهلي وبنك مصر إلى 17.25% سيُطبق على الإصدارات الجديدة فقط، وليس على الشهادات القائمة لدى العملاء الحاليين.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” أن صياغة البيان الصادر عن البنكين أشارت إلى “أوعية ادخارية جديدة” و“منتج جديد”، وهو ما يعزز من احتمالية اقتصار القرار على الشهادات التي سيتم شراؤها اعتبارًا من تاريخ تطبيقه.

وأضاف أن هذا التوجه يتماشى مع العرف المصرفي المعتاد، حيث يتم تطبيق العوائد المعدلة على الإصدارات الجديدة بهدف مواكبة المتغيرات الاقتصادية وتلبية احتياجات شرائح العملاء المختلفة.

وأشار إلى أن استخدام مصطلح “رفع العائد” بدلاً من “إصدار شهادات جديدة” قد يثير بعض التساؤلات، إلا أن التطبيق العملي في القطاع المصرفي غالبًا ما يكون مرتبطًا بالإصدارات الجديدة وليس القائمة.