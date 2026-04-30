الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

من أول 1000 جنيه.. فلوسك هتشتغل لوحدها مع أعلى شهادة إدخار في مصر الآن

أفضل شهادات إدخار في البنوك 2026
أفضل شهادات إدخار في البنوك 2026
رانيا أيمن

يبحث قطاع كبير من المواطنين في مصر حالياً عن أفضل شهادات الادخار 2026 التي تقدم أعلى عائد ممكن، خاصة في ظل المنافسة القوية بين البنوك المصرية لطرح أدوات ادخارية متنوعة تناسب جميع الشرائح، سواء من حيث العائد اليومي أو الشهري أو حتى المدفوع مقدماً.

وتتصدر شهادات الادخار المشهد كأحد أهم أدوات الاستثمار الآمن في البنوك المصرية، حيث توفر عوائد مرتفعة مع ضمان رأس المال.

أولاً: شهادات الادخار ذات العائد اليومي في مصر

شهادة يوماتي – بنك مصر

تعد شهادة “يوماتي” من بنك مصر من أبرز شهادات العائد اليومي 2026 في السوق المصري.

العائد: يصل إلى نحو 20.75% سنوياً (متغير)

دورية الصرف: يومي

مدة الشهادة: 3 سنوات

الحد الأدنى: 1000 جنيه

الفئة: أفراد فقط (مصريين وأجانب)


مميزات شهادة يوماتي:

إمكانية الاسترداد بعد 6 أشهر

الاقتراض بضمان الشهادة

متاحة عبر الفروع والإنترنت البنكي والتطبيقات

شهادة ادخار


شهادة Everyday – البنك التجاري الدولي CIB

من أبرز المنافسين في فئة شهادات العائد اليومي في البنوك المصرية.

العائد: 19.25% سنوياً (متغير)

الصرف: يومي

المدة: 3 سنوات

الحد الأدنى: 1000 جنيه

المميزات:

دخل يومي ثابت نسبياً

مناسبة لصغار المدخرين

ثانياً: شهادات الادخار ذات العائد الشهري (الأكثر انتشاراً)

الشهادة البلاتينية – البنك الأهلي المصري (متدرج)

من أكثر شهادات البنك الأهلي 2026 جذباً للمستثمرين.

العائد:

21% السنة الأولى

16.25% السنة الثانية

12% السنة الثالثة


الصرف: شهري

المدة: 3 سنوات


المميزات:

عائد مرتفع في البداية

إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة

إصدار بطاقات ائتمان بضمانها

شهادة ادخار البنك الأهلي


الشهادة البلاتينية الثابتة – البنك الأهلي المصري

العائد: 17.25% ثابت سنوياً

الصرف: شهري

المدة: 3 سنوات


الميزة الأساسية:
ثبات العائد دون تأثر بتغير أسعار الفائدة.


شهادة برايم – بنك مصر وADIB

العائد: 18% ثابت سنوياً

الصرف: شهري

المدة: 3 سنوات


المميزات:

عائد ثابت

متوافقة مع الصيرفة الإسلامية


شهادات CIB المتغيرة (عائد شهري)

العائد: يصل إلى 19.50%

الصرف: شهري

المدة: 3 سنوات


الميزة:
الاستفادة من أي ارتفاع في أسعار الفائدة مستقبلاً.

شهادة ادخار


ثالثاً: شهادات الادخار بعائد مدفوع مقدماً

شهادة بنك الإمارات دبي الوطني

من أعلى الشهادات من حيث العائد الإجمالي في السوق المصري.

العائد: 37.5% تُصرف مقدماً

العائد السنوي المكافئ: 16.96%

المدة: 3 سنوات

الحد الأدنى: 100,000 جنيه


المميزات:

الحصول على العائد بالكامل مقدماً

مناسبة للاستثمار أو إعادة توظيف الأموال


أفضل شهادات الادخار في مصر 2026

تشهد السوق المصرفية المصرية تنوعاً كبيراً في شهادات الادخار ذات العائد المرتفع، حيث يمكن للمستثمر الاختيار بين:

عائد يومي (سيولة مستمرة)

عائد شهري (دخل ثابت)

عائد مقدم (استثمار فوري)


وتبقى المنافسة بين البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك CIB هي الأبرز في تقديم أفضل عوائد ادخارية خلال 2026.

الطعمية



السرطان



هيفاء وهبي



Tank 700‎



