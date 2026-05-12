رد فعل مفاجئ من خالد الغندور بشأن الحكام الأجانب في مباريات الزمالك

أثار الإعلامي خالد الغندور جدلا بعد تعليقه على الجدل الدائر بشأن طلب نادي الزمالك الاستعانة بحكام أجانب في بعض مباريات الدوري المصري الحاسمة.

وأشار الغندور عبر حسابه على موقع فيسبوك، إلى أن بعض التصريحات التي خرجت مؤخرًا من إعلاميين ولاعبين سابقين نفت وجود طلبات رسمية من الزمالك بشأن حكام أجانب، قبل أن يتضح لاحقًا تقديم النادي لطلب في هذا الشأن واعتماد اتحاد الكرة له في إطار الإجراءات المتبعة.

وأكد أن مثل هذه المباريات التي تحسم لقب الدوري أو تحدد المتأهلين للبطولات الأفريقية تحتاج إلى قدر كبير من العدالة التحكيمية وتقليل الضغوط، وهو ما يدفع بعض الأندية للمطالبة بحكام أجانب في اللقاءات الحاسمة.

واختتم قائلا "أن قرار الزمالك في هذا الملف يُعد من وجهة نظره خطوة منطقية في ظل حساسية المباريات المتبقية من الموسم، وما تشهده من ضغط جماهيري وإعلامي كبير.