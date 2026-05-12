«تذكرتي» تكشف سبب أزمة حجز تذاكر مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

كشفت شركة “تذكرتي” عن سبب صعوبة الدخول للموقع الإلكتروني وإتمام شراء التذاكر بالطريقة التي أثارت موجهة غضب بين جماهير الزمالك قبل لقاء نهائي الكونفدرالية.

وأكدت شركة “تذكرتي” أن المنصة تعرضت لهجوم إلكتروني من نوع “DDos Attack”، تسبب في تعطيل الخدمة مؤقتًا وزيادة الضغط على خوادم التشغيل.

وأضافت الشركة، في بيان رسمي، أنها اتخذت إجراءات تقنية عاجلة لتحجيم الهجوم، تضمنت حجب العناوين المرتبطة بمصدر الاختراق، إلى جانب البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في الهجوم الإلكتروني.

كما كشفت الشركة عن خطة لتطوير شامل لمنظومة الحجز الإلكتروني عقب نهاية الموسم الجاري، بهدف تقديم خدمة أكثر كفاءة واستقرارًا مع انطلاق الموسم الجديد، موجهة الشكر للجماهير على تفهمها ودعمها المستمر.