أزمة مالية.. هل تكون الكونفدرالية طوق نجاة الزمالك بعد القضايا المرفوعة في فيفا؟

كشف محمد هاني، الناقد الرياضي، أن مواجهة الزمالك المقبلة لحسم لقب الكونفيدرالية ستكون صعبة أمام اتحاد العاصمة، موضحا أنها ليست مجرد بطولة بالنسبة للأبيض.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامي دياب، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن فوز الزمالك بالكونفيدرالية ستمثل حلا لأزمات نادي الزمالك المالية.



ولفت إلى أن هناك 16 قضية على الفارس الأبيض في فيفا وكلها تمثل مسئوليات على لاعبي النادي، ويعرفون أن هذه البطولة بمثابة إنقاذ للنادي والعبور إلى بر الأمان.



وأكد أن معتمد جمال ولاعبي الفريق الأبيض قالوا إنهم كانوا الأفضل خلال المباراة وبإمكانهم حسم اللقاء ولكن هناك علامات استفهام على بعض القرارات التحكيمية وتم إلغاء هدف لهم.

