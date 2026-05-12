شوبير يحذر الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية: اتحاد العاصمة يمتلك روحًا قتالية

وجه الإعلامي احمد شوبير، رسالة تحذير إلى لاعبي نادي الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأكد شوبير أن المباراة لن تكون سهلة، موضحًا أن الفريق الجزائري قد لا يمتلك قدرات فنية كبيرة، لكنه يتميز بروح قتالية عالية، مشددًا على ضرورة احترام المنافس وعدم الاستهانة به من جانب لاعبي الزمالك.

في سياق منفصل، علق شوبير على ملف إلغاء الهبوط هذا الموسم، معتبرًا أن القرار في حال تنفيذه سيكون له تأثير سلبي كبير على الكرة المصرية، وقد يتسبب في أزمة فنية وتنظيمية كبيرة داخل المسابقة المحلية.