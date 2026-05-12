فريق ليس سهلا.. رسالة من فرج عامر للاعبي الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق عن رؤيته الفنية لفريق اتحاد العاصمة، قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك في نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد فرج عامر عبر حسابه على موقع “فيسبوك”أن اتحاد العاصمة فريق ليس سهلاً، ويضم مجموعة من اللاعبين المحترفين المميزين، بالإضافة إلى حارس مرمى قوي حافظ على نظافة شباكه في 7 مباريات متتالية، وفق ما أشار إليه.

وأضاف أن الفريق يمتلك مهاجمًا إيفواريًا وصفه بأنه “خطير ويجيد الوصول إلى المرمى بسهولة”، إلى جانب عدد من اللاعبين المميزين في مراكز مختلفة داخل الفريق.

ورغم الإشارة إلى أن الفريق الجزائري يحتل مركزًا متأخرًا في الدوري المحلي، أوضح فرج عامر أنه نجح في التتويج بكأس الجزائر، ما يعكس قدراته التنافسية.

واختتم تصريحاته معربًا عن تمنياته بفوز الزمالك ممثل الكرة المصرية في النهائي المرتقب.