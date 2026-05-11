فرج عامر: عودة صفقة أكرم توفيق للأهلي مهددة بالفشل

أكد المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق أن صفقة عودة أكرم توفيق للنادي الأهلي مهددة بالفشل بقوة.



وكتب فرج عامر عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"اتوقع فشل انتقال اكرم توفيق للاهلي بعد تمسك المدير الفني لنادي الشمال القطري باللاعب ".

واضاف :"علما بان اللاعب لايلعب بانتظام راتب اكرم توفيق في الشمال القطري مليون وثلاثمائة الف دولار في الموسم الواحد ،

وتابع :"تتجة الانظار للاحتفاظ ببيكهام المعار للاهلي حاليا لملا فراغ اكرم توفيق".



يعود فريق الكرة بالنادي الأهلي للتدريبات مساء اليوم الاثنين، علي ملعب مختار التتش استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي في ختام بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدى بالجولة السابعة والاخيرة من مرحلة التتويج بالدوري المصري على ستاد برج العرب بالاسكندرية.

موعد مباراة الأهلي والمصري

وتنطلق مباراة الأهلي ضد المصري يوم الاربعاء الموافق 20 مايو في تمام الساعه الثامنه مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.