طه إسماعيل: الأهلي يحتاج لإعادة ترتيب أوراقه لاستعادة التوازن

أكد طه إسماعيل، نجم الأهلي السابق والمحلل الرياضي، أن النادي الأهلي بحاجة إلى إعادة ترتيب أوراقه بشكل منظم خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الفريق يمتلك الوقت الكافي للقيام بهذه العملية دون ضغوط.

وقال طه إسماعيل، خلال تصريحاته في البرنامج الإذاعي “الفيلسوف”، إن عملية إعادة الانضباط وإعادة هيكلة فريق الأهلي ليست سهلة، لكنها ضرورية لاستعادة التوازن داخل الفريق.

وأضاف أن قوة المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز تساهم بشكل مباشر في رفع مستوى باقي الأندية في الدوري المصري، وهو ما ينعكس إيجابيًا على مستوى الكرة المصرية بشكل عام، وكذلك على أداء المنتخب الوطني.

وشدد على أن استمرار المنافسة القوية بين الكبار يمثل عنصرًا مهمًا لتطوير المنظومة الكروية بالكامل، وليس فقط على مستوى الأندية المتنافسة على البطولات.