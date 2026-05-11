طه إسماعيل ينتقد إمام عاشور: الموهبة وحدها لا تكفي ويحتاج للانضباط

أعرب طه إسماعيل، نجم الأهلي الأسبق والمحلل الرياضي، عن عدم رضاه عن المستوى الذي يقدمه إمام عاشور نجم الاهلي خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك قدرات فنية كبيرة، لكنه يحتاج إلى المزيد من الالتزام والانضباط داخل الملعب.

وقال طه إسماعيل، خلال تصريحاته عبر البرنامج الإذاعي “الفيلسوف”، إن إمام عاشور لاعب صاحب إمكانيات مميزة، إلا أنه في كثير من الأحيان يلعب بشكل فردي ووفقًا لحالته المزاجية، وهو ما يؤثر على مستواه الفني وتأثيره داخل الفريق.

وأوضح أن اللاعب يظهر بصورة جيدة عندما يلتزم بالأداء الجماعي ويتعاون مع زملائه داخل أرض الملعب، مشيرًا إلى أن الأهلي يحتاج من إمام عاشور أن يكون عنصرًا حاسمًا ومستقرًا في خط الوسط، وليس مجرد لاعب يعتمد على المهارات الفردية فقط.

وأضاف طه إسماعيل أن بعض التصرفات التي يقوم بها اللاعب داخل المباريات لا تتناسب مع لاعب يُنتظر منه أن يكون “درة” خط الوسط في الأهلي، مؤكدًا أن مستواه خلال الفترة الماضية لم يكن بنفس القوة أو التأثير المتوقع.

وشدد نجم الأهلي السابق على أهمية التزام إمام عاشور بتعليمات الجهاز الفني، والعمل على تطوير الجانب الذهني والانضباطي في أدائه، مؤكدًا أن الموهبة وحدها لا تكفي للاستمرار في القمة.

واختتم طه إسماعيل تصريحاته بالتأكيد على أن الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها إمام عاشور قد تفقد قيمتها إذا لم تقترن بالالتزام والتركيز داخل الملعب، مطالبًا اللاعب باستعادة مستواه المعروف وتقديم الإضافة المنتظرة مع الفريق.