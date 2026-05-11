أحمد شوبير: الغموض يحيط بمنصب مدير الكرة في الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، خلال برنامجه الإذاعي، عن كواليس داخل النادي الأهلي بشأن منصب مدير الكرة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح شوبير أن إدارة الأهلي كانت تأمل في بداية الموسم في الاستعانة بـ محمد شوقي لتولي المنصب، مشيرًا إلى وجود حالة من الثقة والارتياح داخل النادي تجاهه.

وأضاف أن محمد شوقي يعيش حالة من التركيز والاستمتاع بالجانب الفني في تجربته الحالية، كما يفضل الاستمرار في مهمته التدريبية مع زد إف سي، خاصة في ظل ما يحظى به من احترام وتقدير داخل النادي.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي حتى الآن لم يحسم بشكل نهائي اسم مدير الكرة الجديد، وأن الملف ما زال مفتوحًا أمام أكثر من خيار.

الدوري المصري الممتاز

أيام قليلة تفصل عن نهاية الموسم الكروي في مصر حيث يستعد فريق الأهلي لخوض أخر مباراة له هذا الموسم والتي ستكون أمام النادي المصري والتي يسعى خلالها المارد الأحمر لتحقيق الفوز.

موعد مباراة الإهلي والمصري والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي مع المصري في الثامنة من مساء يوم الأربعاء 20 مايو الجاري بإستاد برج العرب في الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز، وتنقل قناة اون سبورت مباراة الأهلي والمصري مع وجود ستوديو تحليلي قبل وبعد المباراة.