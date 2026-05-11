رياضة

الزمالك يقترب وبيراميدز يتأهب وفرصة أخيرة لـ الأهلي| سيناريوهات مجنونة للتتويج بـ الدوري

القسم الرياضي

يشهد الدوي المصري هذا الموسم سيناريوهات أكثر جنونية في الأمتار الأخيرة في ظل تقارب النقاط وسعي كلا الفرق المتنافسة من حسم لقب الدوري لهذا الموسم لحجز مقعد في بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.
واشتدت المنافسة على لقب الدوري المصري مع اقتراب نهاية الجولات لحسم لقب المسابقة المحلية خلال الموسم الحالي.

الزمالك يرفض التفريط فى اللقب رقم 15 في تاريخه ويحتاج لنقطة وحيدة فيما يطارده بيراميدز علي نيل اللقب للمرة الأولي في تاريخه بينما يتمسك النادي الأهلي بالفرصة الأخيرة للإحتفاظ باللقب المحلي وإضافته إلي دولاب بطولاته.

ترتيب الدوري المصري

ويتربع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال على قمة جدول الترتيب برصيد 53 نقطة ويليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 51 نقطة ويتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 50 نقطة.

المباريات المتبقية للفرق المتنافسة على لقب الدوري

ويتبقى للزمالك مباراة واحدة مع نظيره سيراميكا كليوباترا كما يتبقى مباراة واحدة للنادي الأهلي أمام المصري البورسعيدي ونفس الأمر لبيراميدز مع نظيره سموحة يوم الأربعاء 20 مايو في إطار منافسات الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز.

سيناريو يغازل الزمالك

يحتاج الزمالك بقيادة معتمد جمال  للفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا ليرتفع رصيده إلى النقطة 56 أو يتعادل ليرتفع رصيده إلى النقطة 54 دون انتظار نتائج الفرق الأخرى.

سيناريو محتمل لـ بيراميدز

ويمكن تتويج بيراميدز بلقب الدوري المصري لأول مرة في تاريخه تحت قيادة مديره الفني كرونوسلاف يورشيتش عن طريق تحقيقه الفوز على نظيره سموحة وسط آمال لتعثر الزمالك أمام سيراميكا وهذا السيناريو يمكن تحقيقه.

سيناريو معقد لـ الأهلي

ويحتاج الأهلي بقيادة ييس توروب لتحقيق الفوز أمام المصري البورسعيدي وسط آمال لتعثر الزمالك أمام سيراميكا وتعادل بيراميدز أمام سموحة وهو سيناريو معقد الحدوث وسط أجواء مشتعلة وانتظار جماهير الساحرة المستديرة للجولة السابعة لرؤية أي سيناريو سيحقق من السيناريوهات الثلاثة.

بيطري الشرقية
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل النئ؟
دنيا وزوجها
سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو
