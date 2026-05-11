رسمياً .. حكام أجانب لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

بناءً علي طلب نادي الزمالك، وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على استقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الجولة السابعة، بالمرحلة النهائية للمجموعة الأولي بالدوري المصري " نايل" ، والمقرر لها يوم 20 مايو الحالي بإستاد القاهرة .

وبدأت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أوسكار رويز، تحركاتها واتصالاتها لاستقدام الحكام الأجانب للمباراة، وفقاً للإجراءات المتبعة.

الزمالك يرصد مكافآت استثنائية للاعبين قبل إياب نهائي الكونفدرالية



قال الإعلامي جمال الغندور إن مسئولي نادي الزمالك حرصوا على دعم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم عقب الخسارة أمام اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، من خلال عقد جلسة سريعة داخل غرفة الملابس بعد اللقاء.

وأكد خلال برنامجه ستاد المحور:" مسؤولو الزمالك أبلغوا للاعبين أن هناك مكافآت مالية ضخمة واستثنائية تنتظر الفريق في حال تحقيق الفوز خلال مباراة الإياب والتتويج بلقب الكونفدرالية، من أجل تحفيز اللاعبين على تعويض نتيجة الذهاب وحصد اللقب القاري".

وتابع :"وشددت إدارة الزمالك للاعبين على ثقتها الكاملة في قدرتهم على العودة خلال لقاء الإياب، خاصة في ظل الدعم الجماهيري الكبير ورغبة الجميع داخل النادي في إنهاء الموسم بالتتويج بالبطولة الأفريقية".