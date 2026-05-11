منافسة قوية على صدارة هدافى الدوري المصري ومهاجم الزمالك وتريزيجيه الأبرز

مازالت الإثارة في الدوري المصري الممتاز مشتعلة خاصة في ظل منافسة الثلاثي الاهلي والزمالك وبيراميدز على حصد لقب الدوري.

وستقام مباريات الجولة الأخيرة في نفس التوقيت بين فرق بيراميدز وسموحة، الزمالك وسيراميكا كليوباترا والمصري والأهلي يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وعلى صعيد ترتيب الهدافين، يتصدر أحمد ياسر ريان لاعب البنك الأهلي قائمة هدافي الدوري المصري موسم 2025-2026 برصيد 10 أهداف، بالتساوي مع علي سليمان لاعب كهرباء الإسماعيلية.

ويأتي في المركز التالي محمود حسن تريزيجيه لاعب النادي الأهلي برصيد 9 أهداف، خلف الثنائي المتصدر مباشرة.



ترتيب هدافي الدوري المصري

وفي سياق المنافسة على لقب الهداف، جاءت القائمة كالتالي:

1- أحمد ياسر ريان (البنك الأهلي) – 10 أهداف

2- علي سليمان (كهرباء الإسماعيلية) – 10 أهداف

3- محمود حسن تريزيجيه (الأهلي) – 9 أهداف

4- عدي الدباغ (الزمالك) – 9 أهداف

5- أسامة فيصل (البنك الأهلي) – 8 أهداف

6- ناصر ماهر (بيراميدز) – 8 أهداف

7- صلاح محسن (المصري) – 7 أهداف

8- ناصر منسي (الزمالك) – 6 أهداف

9- فيستون مايلي (بيراميدز) – 5 أهداف

10- أحمد سيد زيزو (الأهلي) – 5 أهداف



