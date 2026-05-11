الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خالد طلعت: مشاركة أحمد الخالدي أمام الزمالك قانونية.. والإيقاف بعد 3 إنذارات وليس 2

باسنتي ناجي

أكد الناقد الرياضي خالد طلعت أن ما يتم تداوله بشأن مشاركة أحمد الخالدي أمام الزمالك رغم إيقافه، لا أساس له من الصحة.

وقال خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الناس اللي بتتكلم على ان احمد الخالدي لاعب اتحاد العاصمة لعب ماتش الزمالك وهو موقوف .. الكلام ده غير صحيح بالمرة.. الخالدي معاه انذارين بس .. والايقاف بعد ٣ انذارات مش ٢" 

وكان قد كشف الإعلامي جمال الغندور أن مسؤولي نادي اتحاد العاصمة أبلغوا إدارة الزمالك بموعد وصول بعثة الفريق الجزائري إلى القاهرة، وذلك يوم الأربعاء المقبل، استعدادًا لخوض مواجهة إياب نهائي بطولة نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية 2026.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المرتقبة مساء السبت المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي، وسط ترقب جماهيري كبير لموقعة الحسم القارية بين الفريقين.

وأوضح جمال الغندور، خلال تصريحاته في برنامج “ستاد المحور”، أن مسؤولي الزمالك بدأوا بالفعل الترتيب لاستقبال بعثة اتحاد العاصمة بصورة مميزة، في إطار العلاقات الطيبة التي تجمع الناديين، وحرصًا على تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.

وأشار إلى أن إدارة الزمالك تسعى لتوفير كل سبل الراحة للفريق الجزائري منذ لحظة وصوله إلى القاهرة، سواء فيما يتعلق بالإقامة أو التنقلات أو ملاعب التدريب، خاصة بعد الاستقبال الجيد الذي حظيت به بعثة الزمالك خلال تواجدها في الجزائر في مباراة الذهاب.

ومن المنتظر أن يشهد استاد القاهرة حضورًا جماهيريًا كبيرًا من جانب جماهير الزمالك، التي تترقب تتويج فريقها بلقب قاري جديد، في مواجهة لن تكون سهلة أمام فريق اتحاد العاصمة الطامح بدوره للعودة بالكأس من القاهرة.

ويعكف الجهاز الفني للزمالك خلال الأيام الحالية على تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا بأفضل صورة ممكنة، من أجل الظهور بشكل قوي في المباراة النهائية وحسم اللقب لصالح الفريق الأبيض، خاصة أن اللقاء يمثل أهمية كبيرة لجماهير النادي والكرة المصرية بشكل عام

