وجدي الحكيم يعيد نشر حديث نادر لـ محمد عبدالوهاب عن أسباب خوفه من الطائرات

أعادت الصفحة الرسمية للإعلامي الراحل وجدي الحكيم ، نشر تصريحات نادرة للموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب ، تحدث خلالها بصراحة عن خوفه الشديد من ركوب الطائرات.

وخلال لقاء تلفزيوني قديم، قال محمد عبدالوهاب: “أنا مستحيل أركب طيارة، أنا عارف إن شركات الطيران دلوقتي ممكن تخرب بيتي، لكن معلش ده رأيي ومش هغيره”.

وحاولت المذيعة وقتها طمأنته، مؤكدة أن الإحصائيات تشير إلى أن حوادث الطائرات أقل بكثير من حوادث السيارات والقطارات والمراكب، إلا أن عبدالوهاب رد قائلاً: “ممكن، لكن كل حوادث الطيارات، بإذن الله، بيتوفى فيها كل اللي راكبينها”.

كما استعاد الموسيقار الراحل واقعة غرق الباخرة “شامبليون”، مشيرًا إلى أن فرق الإنقاذ أنقذت 111 شخصًا رغم أن عدد الركاب كان 110 فقط، موضحًا أن سيدة كانت حاملًا ووضعت مولودها أثناء الحادث.

واختتم عبدالوهاب حديثه مازحًا: “بشرفي الكلام ده حقيقي، وأتمنى إني ما اضطرش أركب طيارة أبدًا في يوم من الأيام”.