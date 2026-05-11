رفقة أخواتها.. مي سليم تتألق في أحدث ظهور عبر انستجرام

شاركت الفنانة مي سليم، صورة جديدة في أحدث ظهور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي" انستجرام"، بإطلالة رياضية.

وتألقت مي سليم بلوك جديد أبرز جمالها معتمدة خلاله علي الميكب البارز ، ونالت الصور اعجاب متابعيها وتفاعلوا معاها بوضع القلوب الحمراء.

وظهرت مي سليم في الصورة رفقة أخواتها، بشكل متقارب يشبهان التؤام ميس حمدان ، ودانا حمدان.

من جانب آخر، كشفت الفنانة مي سليم عن رأيها فى التعاون مع المخرج محمد عبد الرحمن حماقي من خلال مسلسل “روج أسود” الذى يعرض حاليا فى رمضان الحالي.

وقالت الفنانة مي سليم، فى تصريح خاص لـ “صدى البلد”: “لم يكن لدي أي قلق، لأنني كنت على يقين بقدراته الإبداعية الكبيرة، ومحمد حماقي مخرج محترف، يعامل الجميع باحترام، ويمنح الممثلين المساحة اللازمة للتعبير عن أفكارهم في إطار العمل، كما أنه يولي اهتمامًا بكل التفاصيل الفنية ليظهر العمل في أفضل صورة”.