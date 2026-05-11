«سيدات يد الأهلي» يواجه سموحة في ختام بطولة الدوري

يواجه الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي فريق سموحة اليوم، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الأخيرة لبطولة الدوري.

وتقام المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، في السابعة مساء، ويسعى الأهلي للفوز بها.

ويعقد المدير الفني محمد عادل، محاضرة فنية للتأكيد من خلالها على العديد من الجوانب الفنية والبدنية والمهام المطلوبة من كل لاعبة في المباراة.

ومن المقرر أن يتسلم «سيدات اليد» درع الدوري مساء اليوم عقب المباراة، بعد أن حقق لقب البطولة قبل نهاية الموسم بجولتين.‎