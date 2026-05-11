الأهلي يستأنف التدريب استعدادًا لمواجهة المصري في ختام الدوري

يعود فريق الكرة بالنادي الأهلي للتدريبات مساء اليوم الاثنين، علي ملعب مختار التتش استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي في ختام بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدى بالجولة السابعة والاخيرة من مرحلة التتويج بالدوري المصري على ستاد برج العرب بالاسكندرية.

موعد مباراة الأهلي والمصري

وتنطلق مباراة الأهلي ضد المصري يوم الاربعاء الموافق 20 مايو في تمام الساعه الثامنه مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.

وتضم قائمة الفرق بمجموعة التتويج كلًا من الزمالك وبيراميدز والأهلي وسيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي وسموحة وإنبي

ويحتل النادي الأهلي حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 50 نقطة فيما يحتل الزمالك الصدارة برصيد 53 نقطة وبيراميدز في المركز الثاني برصيد 51 نقطة.