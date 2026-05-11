شوبير: حل أزمة رحيل توورب عن الأهلي مهمة ياسين منصور

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات جديدة تخص مستقبل الدنماركي ييس توروب مع النادي الأهلي، مؤكدًا أن الإدارة استقرت بشكل نهائي على التعاقد مع مدير فني جديد خلال الفترة المقبلة.



وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية، إن رحيل توروب أصبح محسومًا بنسبة كبيرة، مشيرًا إلى وجود أزمة تتعلق بفسخ التعاقد مع المدرب الدنماركي بسبب الجوانب المالية الخاصة بالعقد.

وأضاف شوبير: «تم الاستقرار على وجود مدير فني جديد للأهلي بنسبة 100%، لكن الأزمة الحالية تكمن في كيفية إنهاء التعاقد مع توروب».

وأوضح أن رجل الأعمال ياسين منصور سيكون له دور مهم في حل الأزمة، قائلًا: «لو حد بيسأل كيف سيرحل توروب؟ فالإجابة إن الموضوع هيبقى مهمة ياسين منصور».

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على الدور الكبير الذي لعبه ياسين منصور مع الفريق خلال الفترة الماضية، مشيدًا بدعمه المستمر ومساهمته في العديد من الملفات المهمة داخل النادي الأهلي.