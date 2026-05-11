أحمد شوبير يهاجم وكيل إمام عاشور بسبب تصريحاته عن الرحيل

رد الإعلامي أحمد شوبير على تصريحات أدم وطني وكيل أعمال إمام عاشور، بشأن اقتراب اللاعب من الرحيل عن صفوف الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

وأكد شوبير أن أدم وطني لم يقدم أي عروض رسمية لرحيل إمام عاشور خلال الفترة الماضية، مشددًا على أن اللاعب ما زال مرتبطًا بعقد مع النادي الأهلي لمدة عامين، ولا يمكنه الرحيل إلا بموافقة الإدارة الحمراء.



وأضاف شوبير أن توقيت تصريحات وكيل الأعمال يثير علامات الاستفهام، خاصة أن الأهلي ما زال ينافس على لقب الدوري ولم يتبق سوى جولة واحدة على نهاية المسابقة.

وأشار إلى أن من حق أدم وطني الحديث عن صعوبة عودة الثنائي محمد عبد المنعم ومصطفى محمد إلى الدوري المصري، باعتباره وكيلًا لهما، لكنه لا يملك الحق في التحدث عن مستقبل لاعب مرتبط بعقد رسمي مع ناديه.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن محمد عبد الله ما زال عقده ممتدًا مع الأهلي، وبالتالي لا يحق لأي وكيل أعمال الحديث عن رحيله دون موافقة إدارة القلعة الحمراء.