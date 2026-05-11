إبراهيم عبدالجواد ينتقد وكيل إمام عاشور: تصريحات غير احترافية

انتقد الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، خلال برنامجه “ملعب أون” على قناة أون سبورت، تصريحات وكيل اللاعبين آدم وطني بشأن عدد من لاعبي النادي الأهلي، وعلى رأسهم إمام عاشور.

وأوضح عبدالجواد أن التصريحات التي خرجت عن وكيل إمام عاشور تضمنت أسماء لاعبين آخرين مثل محمد عبد الله ومحمد عبد المنعم ومصطفى محمد، معتبرًا أنها تصريحات “غير احترافية” في توقيت حساس، خاصة مع استمرار المنافسة في بطولة الدوري.

وأشار إلى أن توقيت هذه التصريحات غير مناسب إطلاقًا، في ظل حساسية موقف إمام عاشور داخل الفريق، ووجود حالة من الضغط الجماهيري عليه، مؤكدًا أن مثل هذه الأحاديث قد تزيد من التوتر حول اللاعب بدلًا من تهدئة الأجواء.

وأضاف أن ناديًا مثل نيوم السعودي قد يكون مهتمًا بضم إمام عاشور خلال فترة الانتقالات الصيفية، وهو ما قد يتضمن تقديم عرض رسمي للتفاوض مع الأهلي، إلا أن تناول هذه الأمور إعلاميًا في هذا التوقيت لا يصب في مصلحة اللاعب أو النادي.

وشدد عبدالجواد على أن إدارة ملف رحيل أو بقاء أي لاعب هي مسؤولية النادي الأهلي فقط، وليس الوكلاء أو التصريحات الإعلامية، مؤكدًا أن الأفضل هو الانتظار حتى نهاية الموسم وإدارة أي مفاوضات في هدوء داخل الغرف المغلقة.

واختتم "خروج مثل هذه التصريحات في هذا التوقيت غير مناسب وغير احترافي، خاصة مع حاجة اللاعبين للتركيز والاستقرار قبل الاستحقاقات المقبلة.