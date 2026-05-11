تطورات جديدة في مستقبل محمد عبد الله مع الأهلي.. ماذا حدث؟

منار نور

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي تفاصيل جديدة بشأن مستقبل محمد عبد الله، لاعب النادي الأهلي المعار حاليًا إلى سيراميكا كليوباترا، موضحًا حقيقة الوعد الذي حصل عليه اللاعب ووكيله من إدارة القلعة الحمراء بشأن الاحتراف الخارجي.

وقال شوقي، عبر حسابه على “فيسبوك”، إن آدم وطني وكيل اللاعب ومدير أعماله، أكد أن محمد عبد الله لن يستمر داخل الأهلي خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى وجود وعد من مسئولي النادي بالسماح له بالرحيل حال وصول عرض مناسب.

وأوضح أن البداية كانت عندما أحضر آدم وطني عرضًا من نادي لوهافر الفرنسي لاستعارة اللاعب مقابل مبلغ مالي ضعيف، مع وجود بند شراء لم يلق قبولًا داخل الأهلي بسبب انخفاض قيمته المالية، ليتم رفض العرض بشكل نهائي.

وأضاف أن وكيل اللاعب عاد لاحقًا بعرض جديد من نادي نيوم السعودي بقيمة 700 ألف دولار، إلا أن إدارة الأهلي رفضت أيضًا العرض بسبب عدم اقتناعها بالمقابل المالي المعروض للتخلي عن اللاعب.

وأشار شوقي إلى أن علي ماهر، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، أصر على ضم محمد عبد الله ضمن صفقة إعارة، مقابل الموافقة على انتقال مروان عثمان إلى الأهلي.

وأكد أن اللاعب ووكيله رفضا في البداية فكرة الانتقال إلى سيراميكا، لكن بعد رفع المقابل المالي المقدم للاعب، إلى جانب الوعود بالحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسي، وافق محمد عبد الله على الإعارة.

وتابع شوقي أن آدم وطني طلب من إدارة الأهلي وعدًا واضحًا بعدم الوقوف أمام حلم اللاعب في الاحتراف الخارجي، وهو ما وافقت عليه الإدارة، مؤكدة أنها ستسمح برحيله حال وصول عرض مناسب للنادي واللاعب خلال فترة الانتقالات المقبلة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن وكيل اللاعب يستعد لتكرار المحاولة خلال الصيف المقبل، سواء من خلال إحضار عرض أوروبي جديد، أو العمل على زيادة القيمة المالية لعرض نادي نيوم السعودي من أجل إتمام انتقال اللاعب بشكل نهائي.

