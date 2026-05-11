تغييرات واسعة داخل الأهلي.. مدير أجنبي ووجوه جديدة في قطاع الكرة

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عن ملامح خطة شاملة لإعادة هيكلة قطاع الكرة داخل النادي الأهلي، مؤكدًا أن الملف يشهد تحركات مكثفة يقودها ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ، بهدف تطوير القطاع بما يتماشى مع طموحات النادي خلال السنوات المقبلة.

وأوضح شوقي، عبر قناته على “يوتيوب”، أن هناك رغبة واضحة داخل الأهلي لإعادة تنظيم قطاع الكرة بالكامل، من خلال الدفع بعناصر جديدة والاستعانة بخبرات تمتلك القدرة على تطوير المنظومة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تغييرات واسعة داخل القطاع.

وأضاف أن عصام سراج أصبح مديرًا للتعاقدات، فيما تم الاستقرار على وجود أنيس بوجلبان في ملف الاسكاوتنج، ضمن خطة تهدف لتطوير آليات اكتشاف المواهب ومتابعة اللاعبين.

وأشار إلى أن الأهلي يدرس التعاقد مع مدير فني أجنبي لقطاع الكرة، مع احتمالية تعيين مدير فني أجنبي أيضًا لقطاع البراعم، في إطار السعي لتطبيق منظومة احترافية متكاملة داخل النادي.

وأكد شوقي استمرار مؤمن زكريا في منصبه داخل قطاع الناشئين، إلى جانب استمرار حسام عاشور في قيادة أكاديمية الأهلي بفرع التجمع، وكذلك بقاء شطة مسؤولًا عن الأكاديميات.

كما كشف عن ترشيح أيمن أشرف للتواجد داخل قطاع الكرة خلال الفترة المقبلة، باعتباره من الكوادر الشابة التي تحظى بثقة الإدارة، بالإضافة إلى ترشيح عادل عبد الرحمن لتولي منصب داخل قطاع الناشئين، مع وجود أكثر من دور مطروح له، من بينها قيادة فريق الشباب.

واختتم شوقي تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يعتزم منح قطاع الناشئين اهتمامًا كبيرًا خلال الموسم المقبل، مع رصد ميزانية أكبر بكثير من الميزانية الحالية، تنفيذًا لرؤية ياسين منصور التي تستهدف اكتشاف المواهب من داخل النادي، لتجنب خسارة العناصر المميزة أو اللجوء المستمر لشراء مواهب من أندية أخرى رغم امتلاك الأهلي لعناصر واعدة داخل قطاعه.