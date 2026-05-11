أحمد شوبير يكشف تفاصيل إصابة حارس الأهلي قبل الجولة الأخيرة

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تعرض مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي لإصابة في العضلة الخلفية، قد تبعده عن مواجهة الفريق المقبلة أمام المصري البورسعيدي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.



وأوضح شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية، أن الإصابة تحتاج إلى متابعة دقيقة من الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، خاصة في ظل ضغط المباريات خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا أن موقف مصطفى شوبير من اللحاق بالمباراة الأخيرة ما زال غير محسوم حتى الآن.



وأشار إلى أن الجهاز الفني يترقب التقرير الطبي النهائي لحسم موقف الحارس، في وقت يسعى فيه الأهلي لإنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة وتحقيق الفوز في ختام مشواره بالدوري.