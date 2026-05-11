بعد الإصابة.. مصطفى شوبير يظهر في الجيم

شارك مصطفى شوبير حارس مرمى النادى الأهلى جمهوره صوره جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر مصطفي شوبير من إحدى صالات الجيم بعد الإصابة التي لحقت به عقب مباراة إنبى الأخيرة.

بدأ مصطفى شوبير حارس مرمى النادى الأهلى خوض برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة التي لحقت به عقب مباراة إنبى الأخيرة.

ويسعى مصطفى شوبير للحاق بمواجهة المصري البورسعيدى بالجولة النهائية من الدوري المصري

تفاصيل اصابة مصطفى شوبير

واكد الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي إن مصطفى شوبير أجرى أشعة رنين مغناطيسي عقب مباراة إنبي الأخيرة وتبين إصابته بشد في الجزء السفلي للعضلة الخلفية.

وأضاف أن الجهاز الطبي وضع برنامج علاج طبيعي وتأهيل بدني لشوبير، ليقوم بتنفيذه خلال الأيام القادمة.