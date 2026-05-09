مصطفى شوبير يبدأ التأهيل للحاق بمواجهة المصري بالدورى

بدأ مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاجي، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة إنبي الأخيرة في بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك في محاولة لتجهيزه للمشاركة أمام المصري البورسعيدي في الجولة المقبلة من دوري نايل.

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول بالنادي الأهلي، أن اللاعب خضع لفحوصات طبية وأشعة رنين مغناطيسي عقب انتهاء مباراة إنبي، من أجل تحديد حجم الإصابة ومدة غيابه المتوقعة عن الملاعب خلال الفترة المقبلة.

تشخيص إصابة حارس الأهلي

وأوضح طبيب الأهلي أن نتائج الأشعة أثبتت إصابة مصطفى شوبير بشد في الجزء السفلي من العضلة الخلفية، وهي الإصابة التي تعرض لها خلال أحداث اللقاء الأخير أمام إنبي، ما تسبب في خروجه متأثرًا بالإصابة.

وأشار جاب الله إلى أن الجهاز الطبي بالنادي وضع برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا خاصًا للحارس الشاب، يتضمن جلسات علاج طبيعي وتدريبات بدنية تدريجية، بهدف تسريع عملية التعافي وتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

الأهلي يترقب موقف شوبير

ويترقب الجهاز الفني للنادي الأهلي تطورات حالة مصطفى شوبير خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل أهمية مباراة المصري البورسعيدي المقبلة في مشوار الفريق ببطولة الدوري، حيث يسعى الأهلي لمواصلة المنافسة على اللقب وحصد النقاط كاملة.

ويعد شوبير من العناصر المهمة داخل صفوف الأهلي هذا الموسم، بعدما قدم مستويات مميزة في المباريات التي شارك بها، وهو ما جعل الجهاز الفني يحرص على تجهيزه بالشكل الأمثل وعدم التعجل في عودته قبل اكتمال شفائه.

ومن المنتظر أن يخضع الحارس لفحوصات طبية مستمرة خلال برنامجه العلاجي، لحسم موقفه النهائي من اللحاق بمباراة المصري البورسعيدي المقبلة في دوري نايل