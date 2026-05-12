الزمالك يستعد لمعركة الحسم أمام اتحاد العاصمة.. موعد نهائي الكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة حاسمة أمام اتحاد العاصمة الجزائري، في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعد خسارة لقاء الذهاب بهدف دون رد.

ويدخل الزمالك المباراة تحت شعار “لا بديل عن الفوز”، من أجل تعويض نتيجة الذهاب والتتويج باللقب القاري أمام جماهيره على استاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في التاسعة مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

القناة الناقلة للمباراة

وتُنقل المباراة عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس”، الناقل الحصري لبطولات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وتحديدًا عبر قناة “بي إن سبورتس 2 HD”.

راحة قصيرة ثم عودة للاستعدادات

وكان الجهاز الفني للزمالك قد منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس الإثنين، عقب العودة إلى القاهرة مساء أول أمس، بعد خوض لقاء الذهاب في الجزائر.

ومن المنتظر أن يستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الكلية الحربية، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام بطل الجزائر.

أسعار تذاكر نهائي الكونفدرالية

وكشف مصدر داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، عن أسعار تذاكر مباراة الإياب أمام اتحاد العاصمة، والتي جاءت على النحو التالي:

المقصورة الرئيسية: 2000 جنيه

الدرجة الأولى: 750 جنيهًا

الدرجة الثانية: 200 جنيه

الدرجة الثالثة: 75 جنيهًا

حضور جماهيري كبير في استاد القاهرة

ووافقت الجهات الأمنية على حضور 46 ألفًا و200 مشجع خلال المباراة، حيث حصلت جماهير الزمالك على 44 ألفًا و200 تذكرة، مقابل تخصيص ألفي تذكرة لجماهير اتحاد العاصمة الجزائري.

ويعوّل الزمالك على الدعم الجماهيري الكبير في استاد القاهرة، من أجل قلب النتيجة وحصد لقب الكونفدرالية الأفريقية.