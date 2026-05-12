عمرو ناصر يقترب من العودة في مباراة اتحاد العاصمة.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن عن عودة مهاجم نادي الزمالك عمرو ناصر قريباً للمشاركة في المباريات الرسمية، وتحديداً في مواجهة إتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقي.



وكتب الإعلامي أحمد حسن عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"عمرو ناصر يقترب من العودة في مباراة اتحاد العاصمة يوم السبت المقبل".



يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة حاسمة أمام اتحاد العاصمة الجزائري، في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعد خسارة لقاء الذهاب بهدف دون رد.

ويدخل الزمالك المباراة تحت شعار “لا بديل عن الفوز”، من أجل تعويض نتيجة الذهاب والتتويج باللقب القاري أمام جماهيره على استاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في التاسعة مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

القناة الناقلة للمباراة

وتُنقل المباراة عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس”، الناقل الحصري لبطولات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وتحديدًا عبر قناة “بي إن سبورتس 2 HD”.