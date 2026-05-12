إشادة قوية من حازم إمام بأداء محمد شحاتة مع الزمالك

أكد حازم إمام، نجم الزمالك السابق، أن محمد شحاتة، لاعب وسط الزمالك، قدم أداءً لافتًا في الفترة الأخيرة، وظهر بشخصية قوية داخل الملعب خلال مباراة اتحاد العاصمة الجزائري رغم صغر سنه.

وقال حازم إمام، في تصريحات عبر “أون سبورت إف إم”، إن محمد شحاتة جعله يشعر وكأنه قائد للفريق منذ سنوات طويلة، مشيدًا بثباته الانفعالي وقوته في مواجهة اتحاد العاصمة، حيث ظهر “بقلب كبير”.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن الفريق الأبيض، رغم وصوله لنهائي الكونفدرالية وتصدره الدوري، كان يعاني من نقص في مركز خط الوسط الدفاعي بعد رحيل دونجا، إلا أن محمد شحاتة نجح في تعويض هذا الغياب والقيام بدور مهم في هذا المركز.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن اللاعب يستحق الإشادة والدعم لما يقدمه من مجهود واضح داخل الملعب مع الزمالك.