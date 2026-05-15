رفع 134 طن مخلفات خلال حملات مكثفة لتحسين منظومة النظافة بمركز صدفا في أسيوط

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة لتحسين جودة الحياة.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا برئاسة هاني محمد إبراهيم رئيس المركز، نفذت حملات مكثفة لرفع المخلفات والتراكمات من شوارع مدينة صدفا والقرى التابعة، تحت إشراف هلال مختار وياسر أبو عليم نواب رئيس المركز، وحمدي عشري مدير إدارة المخلفات الصلبة.

وشملت الأعمال بمدينة صدفا عددًا من الشوارع والمناطق الحيوية، منها شارع الجيش والساحة والسويقة والجمهورية والتجارة وأحمد عرابي وطريق أسيوط – سوهاج ومجمع الكنائس ومساكن مبارك، وأسفرت عن رفع 35 طنًا من المخلفات ونقل جزء كبير منها إلى مصنع السماد العضوي بأسيوط.

وفي الوحدات المحلية، تمكنت الوحدة المحلية بأولاد إلياس بقيادة علي حنفي من رفع 32 طنًا من المخلفات، كما رفعت الوحدة المحلية بمجريس بإشراف حسن الورداني 25 طنًا، والوحدة المحلية بالدوير بقيادة عباس أحمد 26 طنًا، فيما رفعت الوحدة المحلية بالبربا بإشراف أشرف أبو الدهب 17 طنًا من التراكمات.

وأشار المحافظ إلى أن الحملات نُفذت باستخدام 5 لوادر و12 سيارة قلاب ومكبس قمامة، بإجمالي 134 طنًا من المخلفات من 26 موقعًا، مؤكدًا استمرار الحملات اليومية للحفاظ على المظهر الحضاري وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.