رئيس جامعة الأزهر يقرر صرف 2000 جنيه مكافأة للعاملين وأعضاء التدريس

قرر الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، صرف مكافأة إجادة بقيمة 2000 جنيه لجميع العاملين بالجامعة من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة، وجميع الموظفين والعمال القائمين على رأس العمل من الموارد الذاتية للجامعة.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر، أن المكافأة تأتي تقديرًا لجهودهم المتميزة خلال الفصل الدراسي الثاني، والتحضير لأعمال الامتحانات، إضافة إلى إسهامهم في الارتقاء بالعملية التعليمية بالجامعة، مما انعكس على تقدمها في التصنيفات الدولية، وحثًّا للجميع على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالعملية التعليمية.

تكريم الأطباء المثاليين

وهنأ مجلس جامعة الأزهر، الأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وشدد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على أهمية اغتنام الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة في الذكر، والصيام، والقيام، والدعاء لله بأن يحفظ الأوطان، ويحقن الدماء، ويعم المنطقة السلام والأمان.

كما تم تكريم أساتذة كلية الطب بجامعة الأزهر؛ لحصولهم على لقب "الطبيب المثالي" من نقابة الأطباء؛ وهم:

الدكتور محمود صديق، أستاذ جراحة أورام العظام نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية.

الدكتور ياسر البطراوي، أستاذ ورئيس قسم جراحة العظام بكلية الطب للبنات بالقاهرة.

الدكتورة نيرة مفتاح، أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية عميدة كلية الطب للبنات بالقاهرة سابقًا.

الدكتور وائل عياد، أستاذ جراحة التجميل والحروق بكلية الطب للبنين بالقاهرة.

الدكتور بهاء قرنة، أستاذ جراحة العظام بكلية الطب للبنين بالقاهرة.

الدكتور طلعت عبد الحليم، أستاذ التخدير والعناية المركزة وعلاج الآلام بكلية الطب للبنين بالقاهرة.

كما تم تكريم الدكتور جمال الهواري، عميد كلية التربية بالقاهرة؛ لاستضافته مبادرة «دكان الفرحة» بجامعة الأزهر؛ بالتعاون بين صندوق "تحيا مصر" وبيت الزكاة والصدقات، إلى جانب الأستاذة شام علي، مقرر لجنة خدمة المجتمع، والأستاذ أسامة جابر، مسئول رعاية الشباب بكلية الدعوة الإسلامية؛ لدورهم المتميز في تنظيم المبادرة والأنشطة المجتمعية، موجهًا الشكر لصندوق تحيا مصر؛ لجهوده الكبيرة في خدمة المجتمع.

كما كرّم المجلس الدكتور عمرو هلال، مدير المركز الهندسي، لجهوده في خدمة الجامعة.